La retraite ou... le retrait ?

Autant de lignes pour dire ca...

En revanche, rien pour rappeler que si ce systeme existe tel quel, c’est surtout parce qu’au lendemain de la guerre, le patronat collabo a été accueilli à la table des négociations par les communistes armés et puissants qui ont obtenu la quasi totalité des grandes avancées sociales de l’époque

Rien pour rappeler que depuis, l’esprit revanchard et l’objectif de reprendre ces acquis insupportables sont l’alpha et l’omega dudit patronat et de ses représentants et affidés

Rien non plus qui évoque le fait que d’un point vue financier, le COR évoque un deficit de l’ordre de 12 milliards annuels et qui se resorbera tout seul du fait du papy boom, alors que le CICE coute 40 milliards de cadeaux aux entreprises

Rien non plus qui indique la veritable stratégie du gouvernement qui en décalant l’age de depart ne veut pas que les francais partent plus tard, car ils partiront tjrs au même age : en revanche, la pension aura été divisée par deux, ce qui est le veritable objectif

Rien non plus qui évoque le fait que les seuls qui sont favorables à cette reforme sont ceux là memes qui ne sont pas concernés, ont bénéficié des conditions les plus favorables de l’histoire, et veulent s’assurer au détriment de leurs propres enfants et petits enfants que ca ne changera pas. Merci les retraités

Rien non plus qui mentionne le problème de la pénibilité, le fait que l’espérance de vie des ouvriers est inférieure à l’age de départ à taux plein, et que 25 % des salariés vont cotiser toute leur vie et mourir avant d’atteindre la retraite

Rien non plus qui...

Bref, rien quoi.