La Réunion : Belal, cyclone historique

BFMTV fait de l’info continue sur le cyclone Belal. En 15 minutes j’ai entendu plus d’une dizaine de fois le mot « historique » pour qualifier ce météore.

Jenny

On annonce des vents exceptionnellement violents. Pourtant le centre dépressionnaire n’est pas très marqué : 994 hPa selon le site Météoblue, et 985 hPa selon Windy. Mais il peut encore se creusé. Sur l’image 1 on voit Belal en train d’effleurer l’île (en bas à droite) qu’il traversera demain.

Puisqu’il n’y a de climatologie que grâce à l’étude du passé, regardons rapidement en arrière. La nature des anciens météores extrêmes peut nous renseigner sur l’actuel : est-il ponctuel, ou s'inscrit-il dans un cycle, ou dans une une tendance à long terme ?

La région est régulièrement touchée par de puissants cyclones, comme le montre l’image 2. Les habitants se sont préparés, grâce à des annonces préventives diffusées par les autorités.

Il n’en fut pas toujours ainsi. Le cyclone de référence, Jenny, a ravagé l’île en 1962, alors qu’on ne parlait pas de réchauffement. Ce cyclone fut très particulier. Je reproduis quelques extraits de ce site :

« Le 28 février 1962, c’est sur une île à peine prévenue qu’arrive le météore Jenny. Il fond si vite que la population n’aura pas le temps de se mettre à l’abri. (…) Aucun des signes habituels observés par les anciens avant les tempêtes n’a été aperçu. Dans la mer, pas de rouleau qui frappe la côte violemment, pas de vent chaud irrégulier ; pas de halo autour de la lune ou du soleil pendant ces derniers jours ; pas de ciel flamboyant non plus au lever et au coucher du soleil. Personne n’a remarqué si la veille les animaux se terraient et restaient silencieux ou si l’air était chaud et lourd. »

Grandes Avalasses

Résultat :

« Le cyclone Jenny porte un vent de 250 km/h et des rafales atteignant les 280 km/h. Le météore traverse l’île en moins de 2 heures s’éloignant aussi vite qu’il est venu. En deux heures, il dévaste entièrement la Réunion et provoque 37 morts, plus de 150 blessés et 16 000 sans abris. »

Il y a eu 1948 - à l’époque les cyclones ne recevaient pas encore de prénom. Certains l’ont qualifié de cyclone du siècle.

« Au plus fort de la nuit du 26 au 27 janvier, on estime que les rafales de vents dépassent les 300 kilomètres à l’heure. »

Les deux liens contiennent de nombreuses photos.

Il y eu en 1807 Les Grandes Avalasses. Selon le dictionnaire encyclopédique Academic :

« Les Grandes avalasses furent des cyclones tropicaux particulièrement destructeurs qui frappèrent l’île Bonaparte, l’actuelle île de La Réunion, dans le sud-ouest de l’océan Indien, en 1806 et 1807. À l’origine de dégâts matériels considérables, ainsi que de nombreuses morts, notamment par naufrage, ces phénomènes décrits comme des cataclysmes exceptionnels par leur ampleur se soldèrent par la ruine complète de l’agriculture insulaire, laquelle entraîna une importante disette. »

Belal

Il y eu le cyclone 1932. Un monstre :

« Le cyclone de 1932 est du type à intensification explosive. (…) La pression minimale : 947 hpa, les rafales ont dépassé 300km/h. »

Et aussi :

« Compact rapide, il n’affecte qu'une partie de l’île, mais son bilan est effroyable, en 90 minutes de paroxysme, il a fait 90 morts, plus de 41 000 sinistrés, plus de 100 millions de francs de dégâts. Le cyclone a épargné la Côte au Vent, en revanche, sur son étroit sillage qui va de la Pointe des Galets à Saint-Leu, tout est détruit. Le Port de la Pointe des Galets est un chaos de bateaux, plusieurs ont rompu leurs amarres et se son heurtés, coulant dans le bassin. »

On voit qu’il y a une copieuse poignée de cyclones historiques, historique parce qu’extrêmes, avec de nombreuses particularités. Et le cyclone Belal qui arrive a lui aussi de quoi être historique. Mais de là à dire que c'est une « première historique », selon une journaliste de BFM très en verve, on exagère un peu. Ce n’est pas une première.

Pour lundi Météo France annonce des vents entre 150 et 250 km/h. Les pluies attendues devraient être phénoménales : entre 600 et 800 mm (ou litres) par mètre carré en quelques heures. Soit autant qu’à Paris en un an.

Les grosses pluies sont habituelles dans certains lieux de l’île de La Réunion : jusqu’à 12 000 mm, soit 12 000 litres, par m2 et par an (image 4). Mais 800 mm d’un coup c’est énorme. Il faut craindre des crues subites et dramatiques. Les flancs des montagnes réunionnaises sont abrupts, l’eau file comme un bolide.

L’onde de tempête peut également provoquer d’importantes submersions.

Belal sera peut-être historique. Si cela se vérifie il sera dans la ligne des précédents cyclones historiques connus dans l'île.

5 cyclones historiques :

1948 :