La revanche de la planète !

Entre la planète et l'homme la guerre fait rage.

Depuis la fin du deuxième millénaire, notre espèce humaine imagine avoir enfin atteint l'âge de raison et donc le statut de "maitresse et gardienne de la Terre". Ainsi, tout naturellement, l'Homme s'entiche de vouloir domestiquer la planète.

Mais la planète ne se laisse pas dominer si facilement et un tsunami par ci, une éruption volcanique par là ou encore une grosse secousse sismique, sont ses outils les plus fâcheux pour nos concitoyens concernés. D'une façon générale, les inondations, les sécheresses, les tempêtes et autres érosions se succèdent alternativement à quelques endroits de la planète mais, bien sur, sans respecter une quelconque règle.

De plus, et pour sa part le majestueux soleil peut aussi faire des siennes et, par ex, nous envoyer un peu plus de rayons du fait d'une explosion interne. (La plus grande tempête solaire jamais enregistrée a eu lieu en 1859 au cours d’un maximum solaire d’à peu près la même intensité que celui dans lequel nous entrons, d’après la NASA. Cette tempête a été baptisée l’évènement de Carrington, du nom de l’astronome britannique Richard Carrington qui remarqua les violentes éruptions solaires et fut le premier à faire le lien entre l’activité solaire et les perturbations géomagnétiques sur Terre. Au cours de l’évènement de Carrington, des aurores boréales ont été observées jusqu’à Cuba et Honolulu au sud, et des aurores australes jusqu’à Santiago du Chili au nord. Les éruptions étaient si violentes que les « habitants du nord-est des Etats-Unis pouvaient lire leur journal à la seule lumière des aurores », a déclaré Daniel Baker, du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’université du Colorado, lors d’une conférence de géophysique en décembre 2016.)

Ou encore nous pouvons devenir la cible d'une météore de grande dimension. (Le plus grand cratère d’impact de météorite sur Terre, situé en Afrique du Sud, mesure 300 kilomètres de diamètre. Mais il est tellement vieux (2 milliards d'années), qu'il n'en subsiste quasiment plus rien. Meteoritics & Planetary Science.)

Globalement, notre surface terrestre n'est pas très hospitalière pour accueillir une espèce humaine de plus en plus cocoonée, entre le froid Sibérien, le chaud Arabique, les montagnes hostiles ou les plaines inondées et bien d'autres misères encore mais pourtant nous observons que les habitants bravent ces difficultés et préfèrent continuer à vivre dans ces lieus difficiles plutôt que de s'expatrier pour une région plus tempérée.

Dans les millénaires précédents, les montagnes s'érodaient, des rivières modifiaient leur parcours, les bords de mer avançaient ou reculaient (ex : Le Port Grec puis Romain d'Ephèse se trouve aujourd'hui à 10 km du bord de mer) alors qu'aujourd'hui nous voulons bloquer toute cette évolution. (Dragage des fleuves, enrochement des bords etc..)

Et même certaines espèces animales disparaissaient et pas des moindres comme les dinosaures tandis qu'aujourd'hui la moindre plante originale doit être sauvegardée.

Par ailleurs, nous explorons les étoiles, voire les galaxies avec du matériel de plus en plus puissant, nous observons les déplacements des astres en tous genres, nous prévoyons des événements interstellaires, nous examinons les sols de planètes lointaines telles que Mars, nous expédions des engins qui mettent des années pour arriver à destination etc. En fait l'Univers est devenu le terrain de jeux de nos savants les plus émérites, ceux que l'on nomme généralement des astrophysiciens.

Ces derniers, pour assoir leur gloire, ont trouvé une formule idéale, ils ont inventé "Le trou noir", une expression magique mais qui n'a aucun sens car elle ne nous renseigne pas sur ce qui existait avant et autour de ce beau trou, cependant pour nos "savants" il fallait bien délimiter l'Univers pour donner le sentiment de le maitriser aux yeux des populations.

Assurément, les peuples applaudissent aux exploits de ces savants empanachés et leur octroient des subsides se chiffrant par milliards pour qu'ils puissent se doter de "jouets" toujours plus coûteux. (Le 18 Février, la sonde de la NASA transportant le robot Perseverance arrivera sur Mars. A cette occasion, la Cité de l’Espace de Toulouse organise une soirée presse pour suivre la retransmission en direct, commentée par des experts français ayant travaillé sur le laser équipant la SuperCam. Olivier Sanguy, spécialiste de l’astronautique, nous décrit comment cette mission à plus de 2 milliards de dollars doit réaliser un sans-faute pour se poser.)

Et pendant ce temps là d'autres Hommes s'entretuent en dépensant d'autres milliards pour s'emparer de quelques arpents de terrain, et les peuples concernés applaudissent leurs héros.

Et pendant ce temps là d'autres Hommes encore utilisent la violence pour sauver le Colibri ou la baleine, la violette ou le baobab etc.

Et pendant ce temps là d'autres Hommes encore ont décidé de s'opposer à la grande marche de la nature.

Et pendant ce temps là d'autres Hommes encore souffrent de la faim et ne savent ni lire ni écrire.

Dans cette grande et pittoresque aventure on retrouve les deux parts de l'humanité.

- Aussi bien les peuples à qui on explique, par exemple, qu'il est capital de sauver une zone humide en France et de ne pas construire de lacs artificiels car il faut laisser la nature en l'état ou encore de construire des digues pour éviter qu'une montée des eaux viennent noyer des terres habitées, etc. et qui s'enthousiasment pour ces causes.

- Aussi bien, les dominants qui se sont créé des fortunes incommensurables en exploitant les technologies dites vertes et abondées financièrement et largement par les gouvernements poussés eux même par les populations conquises.

Bill Gates dont seulement 12.5% de sa fortune provient de Microsoft selon "Forbes" (Bill Gates a fait fortune grâce à Microsoft, la société informatique qu’il a cofondée en 1975 avec Paul Allen (Allen est décédé en octobre 2018.) Il détient maintenant une fortune bien diversifiée ; moins de 12,5 % de sa fortune provient des actions Microsoft. La majorité de ses actifs sont conservés dans sa société d’investissement Cascade, dont une partie dans Berkshire Hathaway, le conglomérat fondé par Warren Buffett, ami de Bill Gates

Elon Musk avec ses voitures électriques Tesla.

Al Gore, prix Nobel de la paix 2007, avec ses investissement dans le climat (capital.fr › economie-politique › comment-al-gore-a-fait-fortune-avec-ses...Comment Al Gore a fait fortune avec ses sociétés engagées pour le ...

L'ancien vice-président des États-Unis Al Gore aurait amassé près de 330 millions de dollars grâce à son entreprise d'investissements, spécialisée dans les énergies vertes.)

Pour l'heure et à la maigre connaissance de nos recherches scientifiques dans les profondeurs du temps, nous aurions meilleur compte collectif à profiter (mais sans gaspillage) de la nature qui est à notre disposition, à cesser nos guerres intestines et nos querelles superficielles et à consacrer notre toute énergie à équilibrer les modes de vie de nos compatriotes humains.

Ceux qui viendront après cela verront ce qu'ils auront à faire.

En attendant la bonne solution pour aider dans ce sens : Le Viatique citoyen.

César JULES