La riche bibliothèque de personnalités tombées dans un monde parallèle...

Quand des personnalités, mais surtout certaines de nos sommités en médecine dont l'incontestable talent est reconnu parfois mondialement, dérivent vers ce qui est couramment désigné à tort ou à raison comme du complotisme. Lorsque des médecins qui sont des références dans le milieu médical, souvent des spécialistes médiatisés, des blouses blanches admirées, parfois vénérées par Monsieur et Madame tout le monde. Que pour ces êtres exceptionnels, le principe d'autorité fonctionne et va influencer les juges. Une question essentielle se pose ; qu'a-t-il bien pu se passer pour en arriver à tant de polémiques ?

Certes, un problème de santé mentale reste du domaine du possible. Et il n'est pas interdit par ironie de se faire plus complotiste que le complotiste, mais on ne sait jamais, les médecins ne sont pas à l'abri d'une maladie neurodégénérative. Plus sérieusement, ce n'est pas et de loin l'hypothèse la plus plausible. D'autres options motivantes demeurent possibles, l'argent, mais avant tout le besoin de soigner son ego, peut-être aussi un sourd besoin de vengeance contre un système qui leur voudrait du mal. D'où une méthode qui marche souvent, la parution de plusieurs livres pour s'expliquer ou dénoncer. N'empêche que des médecins par leurs déclarations valident certaines théories complotistes, alors qu'ils devraient les combattre.

En 2016, le professeur Raoult disait du Docteur Perronne, qu'il a "embrassé les théories alternatives" (Docteur Eric Caumes). Par la suite, par la magie du soutien à l'hydroxychloroquine, ils se sont retrouvés les meilleurs amis du monde. Mais, peu nombreux parmi ses collègues sont ceux qui osent dire à un docteur Perronne que non seulement il se trompe ou qu'il trompe ceux qui l'écoutent, plus grossièrement qu'il est à côté de la plaque, son CV parle pour lui. Le quidam auteur de ce texte, ainsi que d'autres comme lui, tous Lilliputiens de la connaissance scientifique, pourront seulement supposer que l'ex chef du département de médecine de l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches, a perdu la tête, et qu'il n'est plus que la caricature du praticien d'exception qu'il a été. Sans le dire trop fort toutefois, pour éviter l'ire ravageuse des complotistes pour qui Christian Perronne reste le maître incontestable, un guide éclairé dans leur brouillard. Et surtout la preuve qu'ils existent, qu'ils ont raison contre tous les agneaux, les ignares, les ignorants, alors que c'est eux les lanceurs d'alertes qui sont les victimes sacrifiées sur l'autel du politiquement correct.

En réalité, il existe de vrais complotistes et les amateurs occasionnels du complot. Ils ne sont jamais d'accord entre eux, et là se trouve une différence fondamentale. Le vrai refusera systématiquement toutes les versions officielles, c'est un principe, sa religion.

En tout cas, le livre "complotiste" paie très bien ses auteurs et bien sûr ses éditeurs, les chiffres sont là pour le prouver. Voici plus loin, quelques exemples de livres qui ont été de véritables succès. Mais avant de tirer sur les artistes, mettre tout le monde dans le même panier de crabes ne serait pas honnête. Certes, certains ont déclenché des réactions suite à des propos polémiques. Pour autant, ils ont un passé qui plaide pour eux", tout ce qu'ils ont réalisé ne peut pas être considéré comme du complotisme du niveau maternel sur réseaux sociaux. Chez ces personnalités se trouvent une bonne dose provocation, avec des comptes à régler sans doute, sauf que parfois, ils ont été trop loin en défiant les interdits.

"Fin 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a débouté le Conseil national de l’Ordre des Médecins de toutes ses demandes. Le CNOM avait immédiatement indiqué faire appel de la décision. Il a confirmé à ActuaLitté « avoir fait appel de la décision de la CDPI lors de sa Session du 15 décembre 2022. », sans pour autant préciser quel est le stade actuel de la procédure."

Leurs livres :

Alexandra Henrion-Caude, avec en 2023 la parution en mars de son livre "Les apprentis sorciers — Tout ce que l’on vous cache sur l’ARN messager (Albin Michel, 2023) 99.000 acheteurs, chiffre d'affaires total de plus de 1,6 million €. "Dans cet ouvrage, elle affirme que les vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech et Moderna) nous modifieront génétiquement et seraient 98 fois plus dangereux que la Covid-19."

Christian Perronne, avec "Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? Covid-19 : l’union sacrée de l’incompétence et de l’arrogance, publié par Albin Michel en 2020". Pour 181.000 exemplaires vendus avec sa version poche, pour la coquette somme totale de plus de 2,8 millions €.

Didier Raoult, plus de 625.000 €. avec "Épidémies — Vrais dangers et fausses alertes. De la grippe aviaire au Covid-19" . Plus de 53.000 exemplaires vendus de son oeuvre en 2020 (Michel Lafon). Republié en 2021 puis en poche en 2022.

Pierre Chaillot, avec son ouvrage "Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels" publié par L’artilleur en 2023, "ces derniers mois : les ventes ont atteint plus de 26.000 exemplaires, pour un CA total de 576.000 €."

François Gervais, 184.000 € avec "L’urgence climatique est un leurre. Édité en 2018 et réédité en 2020. Pour 10.500 acheteurs.

Philippe de Villiers, pour un seul ouvrage, réalise un chiffre d’affaires de 1,3 million € en vendant 65.000 tirages de "J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu (Fayard, 2019),

Un bon complotiste aura tendance à vous dire qu'il n'en est pas un. Que le pouvoir et surtout les ignobles médias désinformateurs tentent par tous les moyens de les décrédibiliser, parce qu'ils disent la vérité cachée. La vérité, quel mot magique, puisque tout le monde détient sa vérité. Sauf que ceux qui ne pensent pas comme les complotistes sont des idiots utiles de quelqu'un. Cependant, un pouvoir en place peut mentir parce qu'il y trouve un intérêt, qu'il veut masquer ses erreurs, par exemple faire oublier ses promesses et cacher les errements de sa politique, il peut aussi mentir par omission et se monter vague sur tel ou tel point, par ignorance le plus souvent parfois par incompétence. Faire de la propagande, n'est-ce pas déjà une forme de complotisme ? Les vrais complots existent, la petite fiole de Colin Powel avait été un vrai cadeau pour crédibiliser les complotistes, le proverbe "qui vole un œuf vole un bœuf", peut s'appliquer à celui qui ment un jour, peut mentir toujours. Cependant, voir des complots partout chaque fois qu'il y a une zone d'ombre, relève de l'abus, du manque de sincérité, de la manipulation, en fait de la malhonnêteté intellectuelle.