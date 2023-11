La riposte d'Israël aux crimes du Hamas : le SUICIDE... à terme d'Israël ?

Aux actes terroristes du Hamas, Israël répond par une guerre qui tue une majorité de civils. A terme, c’est un suicide compte tenu de l’évolution probable des pays qui l’entourent sauf si des hommes exceptionnels inversaient la situation

Terrorisme et crimes de guerre

Quelle est la définition du terrorisme :

Pas de définition juridique universelle. Prenons celle donnée par Le Robert. Emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique ; les actes de violence attentats, destructions, prise d’otages.

Elle s’applique aux actes du Hamas le 7 octobre.

Et celle des crimes de guerre :

Les conventions de Genève de 1864,1906,1929 et 1949 définissent les crimes de guerre. Elles incluent principalement les cas où une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs non militaires, aussi bien humains que matériels. Un objectif non militaire comprend les civils, les prisonniers de guerre et les blessés, a fortiori des villes ne comportant pas de troupes ou d'installations militaires. »

Cette définition s’applique aux crimes commis par Israël envers la population civile.

Le nombre de morts

Le 7 octobre le Hamas a tué 1400 personnes et 240 prises d’otages, à la frontière de Gaza ; parmi lesquels des jeunes qui faisaient la fête, des membres d’un kibboutz et 333 soldats.

Depuis la même date, l’armée d’Israël aurait tué d’après le Hamas 9227 civils au 3 novembre dont 3826 enfants, 2405 femmes. D’après les Etats-Unis, ces chiffres ne distinguent pas les décès de mort naturelle. Rien que dans un camp de réfugiés (site des Nations Unies) 195 morts, 777 blessés et 120 disparus (chiffres des Nations Unies), pour tuer un responsable du Hamas ! Face au point de vue des Etats-Unis le Hamas a publié une liste nominative des tués (Le Monde).

En Cisjordanie au 3 novembre il y eu 130 morts palestiniens d’après l’Autorité palestinienne.

Retournement de la population arabe, musulmane et internationale

Ces tueries contre les civils ont retourné les pays arabes contre Israël et nombre de population dans le monde. En Europe, où les gouvernements sont pro-israéliens, des manifestations de plus en plus nombreuse ont lieu contre les massacres de civils, même aux Etats Unis des manifestations sont organisées contre les civils tués dont les enfants. Des juifs américains ont manifesté contres ces tueries.

Plus il y a de morts, civils, hommes, femmes, enfants, plus les rangs du Hamas et des forces de sécurité en Cisjordanie trouveront des renforts. S’imaginer qu’en tuant des responsables du Hamas, Israël sera en sécurité, c’est exactement l’inverse qui va se passer. Très regrettable pour Israël, mais pourrait-on s’attendre à une autre réaction de l’extrême-droite ?

Bref rappel de l’histoire des juifs

C’est l’histoire d’une suite de malheurs. La famine qui avait frappé le pays de Canaan. Esclavage en Egypte et fuite. Le peuple juif s’est remis de la conquête par Nabuchodonosor, massacres des enfants par Hérode. Sans oublier la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains.

Et puis l’inimaginable s’est produit en 39/45 par l’extermination de 6 millions de juifs par les nazis, uniquement parce qu’ils étaient juifs !

Riposte insensée qui risque à terme l'anéantissement d'Israël

La vengeance non seulement à Gaza mais aussi en Cisjordanie (la partie la plus importante de l'état palestinien) est incompréhensible. On aurait pu penser qu’Israël aurait tout fait pour sécuriser la Cisjordanie, en arrêtant l’extension des colonies et les agressions des colons ; C’est t’inverse qui se produit !

La démarche d'Israël n’est-elle pas suicidaire ?

À ce jour les pays proches d’Israël, plus l’Iran, comptent 428 millions d’habitants sans compter les petits pays (Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Qatar, Oman, Koweït).

En 2040, d'après l'Ined, les pays comme l’Égypte, la Turquie l’Iran, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Syrie, et le Yémen totaliseront 576 millions d’habitants et Israël 13,2 millions (9,3 à ce jour).

On peut imaginer qu’en 2040 tous ces pays seront plus avancés économiquement, plus forts militairement et probablement plus démocratiques (élections transparentes et liberté d'expression), en un mot : un nouveau printemps arabe.

Un affrontement militaire entre les deux camps opposés, avec le risque d'utilisation de bombe atomique, même avec la protection des USA pourrait entraîner l'anéantissement d'Israël.

Les conditions de la paix

Conditions pour arriver à une paix : des dirigeants type Mandela et De Klerk et un Président des USA qui mettrait tout son poids dans la balance. A ce jour Marwan Barghouti (prisonnier à perpétuité) serait un interlocuteur capable d’imposer la paix même au Hamas de Gaza.

Première condition : un Etat palestinien suivant la résolution (N°242) de l’ONU de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.

Seconde condition les colons de Cisjordanie deviennent citoyens palestiniens s’ils le veulent ou retournent en Israël. Il y a quatre catégories de colons : les radicaux, les ultra-orthodoxes, (ils sont non-violents), les colons économiques venus de l’Europe de l’Est, des colons jeunes ou à revenus modestes qui cherchent un logement pas cher et proche de leur travail.

A ce jour les colons représentent 20% de la population palestinienne et les israéliens arabes le même pourcentage. Chacun devrait respecter sa minorité.

Troisième condition : les réfugiés palestiniens (ils sont 5 millions) expulsés en 1949 lors de la création d’Israël ne pourraient pas rentrer en Israël. Ces réfugies en cas d’accord de paix pourraient recevoir une indemnité de la communauté internationale ou rentrer en Palestine.

Cet accord, entre les deux parties devrait être approuvé par les pays environnants (Egypte, Iran, Turquie Syrie, etc.).

Il y a eu un accord dans le passé : les accords d’Oslo.

Les accords d’Oslo et leur échec

En 1993 Yasser Arafat, Itzhak Rabin, premier ministre israélien ont signé un accord négocié dans le secret à Oslo. Et rendu célèbre par l’échange de la poignée de mains entre les deux signataires, devant Bill Clinton, à la Maison Blanche.

Pourquoi ont-ils échoué ?

En 1994 un terroriste israélien tue 29 fidèles palestiniens dans la mosquée d’Abraham à Hébron, en 1995 un jeune juif contre les accords, assassine Itzhak Rabin. En 1996 B. Netanyahou, devient premier ministre, il était contre les accords d’Oslo.

Deux États qui ont tout pour vivre en paix

Israël et Palestine ont tout pour réussir et vivre en paix et être des exemples pour les pays environnants. Deux peuples qui peuvent se comprendre et travailler ensemble. Selon les rapports de la Banque mondiale, les jeunes Palestinien.ne.s de moins de 30 ans sont très bien formé.e.s. Les élèves formés par l’UNRWA (Nations Unies) ont des résultats supérieurs à la moyenne des tests internationaux (*).

ISRAEL A TOUS LES ATOUTS POUR ECHAPER A UNE NOUVELLE MALDEDICTION