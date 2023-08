Le récent sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg a attiré l’attention, avec la participation de représentants de 49 pays africains sur 54. Plus de la moitié de ces pays étaient représentés par des fonctionnaires de haut niveau.

Le sommet a vu la participation de 17 chefs d’État, cinq chefs d’État adjoints, quatre chefs de gouvernement, un président de parlement et 17 autres pays représentés par des vice-premiers ministres et des ministres, la plupart d’entre eux étant des ministres des affaires étrangères. En outre, cinq pays étaient représentés au niveau des ambassades.

Il ne fait aucun doute que la deuxième édition de ce sommet avec une participation africaine aussi importante a des implications cruciales, notamment en ce qui concerne le déclin de l’influence européenne et américaine en Afrique au profit de l’influence russe et chinoise.

Les pays africains semblent vouloir se détacher de l’Occident et forger de nouvelles alliances avec la Russie et la Chine, leurs rivaux stratégiques. Ce sommet Russie-Afrique reflète également la façon dont les pressions occidentales ont eu un impact limité, car elles ont constamment tenté de saper le sommet.

Le Kremlin a réussi à surmonter l’isolement international de la Russie en organisant le deuxième sommet Russie-Afrique, après celui de Sochi en 2019. Lors du sommet, le président Poutine a tout mis en œuvre pour gagner la faveur des pays africains et renforcer les relations. Il a promis que la Russie était prête à remplacer les exportations ukrainiennes vers l’Afrique par ses propres expéditions de céréales. Il a déclaré : « Dans les mois à venir, nous serons prêts à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Érythrée 25 000 à 50 000 tonnes de céréales ». Le président Poutine a également proposé d’annuler les milliards de dollars de dettes de certains pays africains envers son pays et a suggéré de fournir des technologies de pointe pour garantir la sécurité alimentaire dans les pays africains. Ces mesures soulignent l’approche stratégique sans précédent de la Russie pour forger des partenariats avec les nations africaines.

L’un des champs de bataille du conflit russo-occidental porte indirectement sur la domination et l’influence mondiales. À cet égard, les forums et les sommets organisés récemment par la Russie prouvent l’échec des tentatives d’isolement international de Moscou. Ces événements mettent en évidence le poids et le statut de la Russie, ainsi que sa capacité à naviguer et à rallier des pays dans des domaines où l’Occident pense qu’il exerce une influence significative.

Un autre aspect concerne le déclin de l’impact occidental, même dans les sphères d’influence traditionnelles de l’Occident.

Dans le passé, de vastes régions d’Afrique et des cercles stratégiques étaient généralement liés à l’Occident par des relations historiques avec les pays européens et les États-Unis. Toutefois, ces dernières années, les alliances et les liens entre de nombreuses capitales africaines et les grandes puissances internationales se sont profondément modifiés, les influences russe et chinoise jouant désormais un rôle important en Afrique.

Malgré tous les obstacles, l’importante participation africaine au sommet de Saint-Pétersbourg suscite la colère de l’Occident et le met dans une position inconfortable. Cela se produit alors que l’emprise russe s’étend précisément au moment où l’Occident s’efforce d’isoler Moscou et d’imposer des sanctions occidentales qui n’ont pas donné les résultats escomptés jusqu’à présent.

Contrairement au passé, certains affirment que seuls 17 dirigeants africains ont participé au sommet de Saint-Pétersbourg, alors que 43 dirigeants ont participé au premier sommet qui s’est tenu en 2019.

Toutefois, ce point de vue est contrecarré par le fait que le premier sommet a eu lieu avant l’éclatement du conflit ukrainien, et que la plupart des pays africains y avaient déjà participé. L’actualité, connue de tous, présente la participation de presque les mêmes pays avec des représentants à différents niveaux protocolaires comme un signal positif pour Moscou. Elle a permis à la Russie de contourner le piège du boycott et de l’isolement que l’Occident lui avait tendu. Moscou a assuré la présence de 17 chefs d’État africains et de représentants de haut niveau des deuxième et troisième niveaux des autres pays participants. De leur côté, les pays africains concernés voulaient éviter de contrarier l’Occident tout en envoyant un signal positif à la Russie.

Cela reflète une division claire et une forte polarisation des positions africaines et internationales à l’égard du conflit entre la Russie et l’Occident.

L’Afrique ne veut certainement pas être un pion dans la lutte pour l’influence mondiale. Les pays du continent sont bien conscients d’avoir attiré l’attention de toutes les puissances internationales. Ils ne veulent donc pas envoyer de message négatif à qui que ce soit et s’efforcent de rester neutres dans les crises. Leur principale priorité est leurs intérêts stratégiques et, par conséquent, de tirer parti de l’attention internationale croissante à l’égard du continent.