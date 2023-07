La Russie profère des menaces voilées contre l’Europe au sujet des missiles français à longue portée destinés à l’Ukraine

Le Kremlin affirme que la France va subir des conséquences après que le président Emmanuel Macron a annoncé mardi la livraison de missiles de croisière à longue portée SCALP à l’Ukraine.

L’AFP a ensuite rapporté que la première livraison de ces missiles était déjà entre les mains de Kiev.

Il semble qu’un certain nombre d’alliés occidentaux tentent d’apporter quelque chose de « grand » au sommet de Vilnius, en annonçant les différents nouveaux paquets d’aide à la défense de la Lituanie.

Le Royaume-Uni appelle cette même arme « Storm Shadow », car le SCALP est un missile franco-britannique lancé par voie aérienne, qui constituerait désormais l’arme de plus longue portée de l’arsenal d’armes étrangères de l’Ukraine.

Certains rapports font état d’une portée opérationnelle de 290 km ou plus, mais celle-ci peut être modifiée en fonction du destinataire.

La Russie a rapidement dénoncé la décision française en la qualifiant d’« erronée » et a déclaré qu’« il reste à clarifier et à découvrir exactement de quel rayon (de pertes effectives) nous parlons », selon une déclaration du porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov.

Il a également laissé entendre qu’elle pourrait à terme menacer la sécurité européenne au sens large :

Le président lituanien Gitanas Nauseda a ensuite profité de la menace voilée du Kremlin pour exhorter les membres de l’OTAN à commencer à établir des bases militaires permanentes aux frontières de la Russie, selon un rapport de l’agence Anadolu :

BREAKING :



Reuters reports that France has started delivering a “significant amount” of SCALP long-range missiles to Ukraine.



It’s the same missile as the UK’s Storm Shadow.



Will Germany change its mind and start delivering Taurus ?



🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/tsituw9xt5

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2023