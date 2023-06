La Russie se dit prête à saboter les câbles de communication sous-marins de ses ennemis

Une nouvelle escalade des tensions entre la Russie et l’OTAN

À la suite des informations attribuant la destruction en septembre des gazoducs russes Nord Stream au gouvernement ukrainien ou américain, le vice-président du Conseil de sécurité russe a déclaré que le président Vladimir Poutine devrait se sentir libre de couper les câbles de communication sous-marins des « ennemis » du pays.

« Si nous partons de la complicité avérée des pays occidentaux dans l’explosion des Nord Streams, nous n ‘avons plus aucune contrainte, même morale, pour nous empêcher de détruire les câbles de communication de nos ennemis au fond des océans », a déclaré Dmitri Medvedev sur Telegram. – Reuters

M. Medvedev a été président de la Russie de 2008 à 2012 et est un proche allié de M. Poutine.

Le mois dernier, David Cattler, chef des services de renseignement de l’OTAN, a mis en garde contre le risque croissant d’une telle action :

« On craint de plus en plus que la Russie ne prenne pour cible des câbles sous-marins et d’autres infrastructures essentielles dans le but de perturber la vie occidentale et d’exercer une influence sur les pays qui assurent la sécurité de l’Ukraine », a-t-il déclaré à la presse.

Naturellement, la liste des motivations potentielles de l’officier de renseignement de l’OTAN omettait les représailles, à la suite de la fermeture des gazoducs Nord Stream.

« Les Russes sont plus actifs que nous ne l’avons vu depuis des années dans ce domaine », a déclaré M. Cattler aux journalistes, notant un rythme plus soutenu des patrouilles russes dans tout l’Atlantique, dans la mer Baltique et la mer du Nord.

« La Russie cartographie activement les infrastructures critiques des alliés, tant sur terre que dans les fonds marins. »

Les océans constituent un environnement riche en cibles. Plus de 400 câbles sous-marins acheminent plus de 95 % du trafic Internet international :

« Au total, ils transportent chaque jour des transactions financières estimées à 10 000 milliards de dollars américains, ce qui fait de ces câbles un véritable pivot économique », a déclaré M. Cattler.

Le câble « Marea », construit par Facebook, Microsoft et Telxius, s’étend sur 4 000 miles de Bilbao, en Espagne, à Virginia Beach (RUN Studios/Microsoft via The Irish News).

Contredisant les récits de la propagande occidentale selon lesquels la Russie a détruit sa propre source d’influence économique sur l’Europe, les derniers mois ont vu des rapports indiquant que les gouvernements américains ou ukrainiens ont fait sauter les pipelines.

En février, citant « une source ayant une connaissance directe de la planification des opérations », le légendaire journaliste Seymour Hersh a publié un rapport retentissant selon lequel des plongeurs de la marine américaine ont exécuté l’opération sous le couvert d’un exercice de l’OTAN.

un rapport retentissant selon lequel des plongeurs de la marine américaine ont exécuté l’opération sous le couvert d’un exercice de l’OTAN. Le mois dernier, un consortium de journalistes d’investigation européens a rapporté que la piste de l’enquête menait en Pologne et en Ukraine et était centrée sur un yacht de 15 mètres loué à une société polonaise et amarré sur une petite île danoise proche du lieu de l’explosion.

Dans ce qui semble être un stratagème de propagande orchestré pour étayer les dénégations du gouvernement américain quant à son rôle dans un acte de guerre économique qui a fait de nombreuses victimes parmi les civils européens, divers médias ont rapporté cette semaine qu’après avoir reçu un rapport selon lequel l’Ukraine préparait une telle action, la CIA a mis en garde l’Ukraine contre l’exécution de cette action.

La perspective d’une attaque russe contre les infrastructures de communication occidentales – en représailles à ce qui était probablement une attaque menée ou encouragée par l’Occident contre un gazoduc russe – est le dernier rappel en date du fait que nous risquons tous d’être victimes des guerres que notre gouvernement provoque avec un mépris total des conséquences.

Visionnez notre entretien avec Xavier Moreau pour aller plus loin dans l’analyse de ce conflit :

Source : ZeroHedge

