La smart city : un cauchemar ?

@rosemar

Mes équipements électroniques et audiovisuels peuvent l’être, mon corps non, vu que non modifié (à ma connaissance) . Je repasserai aux bouquins ...

Pour les injectés, allez savoir ... Comme ce n’est pas un vaccin, qu’est-ce que c’est vraiment ?

Vous pouvez déjà (enfin aux USA, mais comment on les imite sur tout...) être « rechargés » ...

https://www.lelibrepenseur.org/vous-pouvez-maintenant-recharger-votre-immunite-avec-un-booster-covid-19-mis-a-jour/

Prénom très en vogue à l’avenir (radieux) : Duracell(e pour les filles).