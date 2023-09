La solidarité ancrée dans les territoires - SOS hébergement et les Colibris solidaires creusent leur sillon

Qui aurait pu prévoir que ces deux associations fondées il y a un an auraient pu très vite obtenir de tels résultats ?

Personne et pas les initiateurs

De plus en plus de familles ou de personnes connaissant une difficulté liée au logement s'adressent à l'une ou l'autre des deux associations.

Des antennes locales d'associations de solidarité nous sollicitent.

Qu'il s'agisse du Secours catholique, de la Croix Rouge ou des Restos du cœur.

Cette reconnaissance nous fait chaud au cœur et va dans le sens de notre orientation en faveur d'une intervention commune.

Si parfois la résolution du problème est longue, nous ne lâchons jamais le morceau, quant à l'hébergement d'urgence, il est dans la plupart des cas résolu.

Les seuls échecs que nous essuyons c'est quand une personne seule se retrouve à la rue. Le cadre budgétaire strict du 115 et les directives reçues empêchent qu'elle soit prise en charge, seule, sauf si elle est vulnérable.... Nous veillons alors que ces personnes soient toutes mises à l'abri.

Des femmes victimes de violences conjugales font appel à nous.

Nous les recevons, les écoutons et les orientons.

Toute cette action se fait en relation avec la DDETS ( Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités) .

La Caisse primaire de Maladie soutient notre projet.

Rappelons que nous n'avons aucun salarié et que tous nos intervenants sont totalement bénévoles.

C'est pour nous un choix délibéré : bien souvent les petites associations qui ont du personnel passent une bonne partie de leur temps à chercher des financements.

Notre temps à nous est consacré à la solidarité, point barre !

Nous avons quelques dizaines d'adhérents, près de 100 et une vingtaine de bénévoles actifs.

Il n'est pas question de se substituer aux carences des institutions, nous les interpellons régulièrement et ce n'est qu'en cas de blocage que nous arrivons à héberger provisoirement quelqu'un.

Pour l'instant ces hébergements ont été très temporaires car nous avons obtenu à chaque fois le relais du 115.

SOS Hébergement et les Colibris solidaires d' Avon Fontainebleau ont leur champ spécifique mais agissent ensemble.

Oui, les Colibris solidaires organisent des distributions solidaires, alimentaires entre autres !

Tout ce qui est humain est nôtre , il faut mettre les « mains dans le cambouis » et aider les familles en difficulté et non dire : il y a qu'à !

Des repas sont portés à domicile ou aux SDF et des journées de rencontres sont organisées avec des produits alimentaires ou des habits distribués gratuitement.

Que les choses soient claires, nous ne nourrissons pas les familles, nos actions sont limitées mais utiles : nous créons du lien et comme nous l'ont dit quelques personnes :

« Vous nous redonnez de la confiance ! »

Sommes-nous heureux ?

Oui car notre action est utile et nous n'abandonnons pas :

Nous voulons que partout il y ait des astreintes solidaires et que personne ne reste sans aide, c'est pourquoi nous proposons aux associations et aux CCAS que des initiatives soient prises afin de ne pas avoir des zones et des temps vides.

Prenons par exemple ce mois d'août où souvent sur le sud 77 nous n'étions pas nombreux et des services étaient fermés ou en activité très retreinte.

Il faut que l'on s'organise et que l'on mettre en place un système de relais et de permanences.

La CAF soutient le projet des Colibris solidaires, la DDETS et la CPAM l'action de SOS Hébergement, c'est pour nous un encouragement mais notre plus grande satisfaction c'est de voir que des milliers de personnes nous connaissent et apprécient ce que nous faisons .

Smina Kernoua et Jean-François Chalot