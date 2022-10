La solidarité populaire, ce n’est pas du replâtrage !

Comme le montre le dessinateur Sapiens, il faut refaire le monde, le redessiner !

Il faut réfléchir, se rassembler et agir avec les autres pour faire bouger ce monde.

Des associations, nombreuses et diverses agissent dans toutes les communes de France pour vaincre l'isolement et développer un vent de solidarité.

Qu'il s'agisse d'aider les sans papier à régulariser leur situation, de donner un toit à un SDF ou de faire des distributions alimentaires, des bénévoles sont là, présents, mobilisés.

On entend trop souvent des critiques du genre : « vous faites du replâtrage » « vous vous substituez au pouvoir public.... »

Si certains font du « replâtrage », nécessaire d'ailleurs, d'autres qui appartiennent au mouvement d'éducation populaire, agissent pour rendre « ceux d'en bas » citoyens, ayant envie de se prendre en main et de changer la vie .

Samedi, dimanche, des bénévoles des deux associations « les colibris solidaires d'Avon-Fontainebleau et du sud 77 » et SOS hébergement organisent une collecte alimentaire dans l'intermarché de Nemours.

Les produits seront distribués samedi prochain aux locataires de Beauregard à Nemours....C'est un acte de solidarité pour des familles qui rencontrent des difficultés .

Nous ne faisons pas dans la charité...Parallèlement nous avons soutenu l'action des locataires qui demandent à leur bailleur Habitat 77 que les travaux indispensables soient effectués rapidement.

C'est parce que nous sommes à côté d'eux que le bailleur veut nous interdire notrree distribution alimentaire !

RENDRE LES GENS ACTEURS !

Ce n'est pas un rêve ou un slogan mais une réalité.

Smina Kernoua, présidente des colibris solidaires, précédemment cités, rencontre les locataires menacés d'expulsion locative pour les aider dans leurs démarches leur permettant d'obtenir des délais, de déposer un dossier de surendettement ou d'obtenir un plan d'épurement.

Elle ne fait pas le dossier à la place des gens mais leur permet de se prendre en charge et de sortir « la tête de l'eau ».

Aux Lilas, quartier populaire de Fontainebleau, les locataires qui en avaient assez d'avoir froid se sont pris en main, comme on dit... une lettre a été envoyée au Préfet et le bailleur FSM (Foyers de Seine et Marne) a décidé de remettre en route le chauffage !

C'est une victoire collective !

La Solidarité alimentaire, n'est pas une fin en soi, mais l'une des actions menées.

Ces actions participent d'une démarche devant conduire les familles, à rompre les isolements, à se rassembler et à agir ensemble, en s'épaulant.

Les locataires ont même décidé de bâtir une liste pour les élections de représentants des locataires, avec Smina, ils ont réussi en quelques heures, non à coller quelques noms derrière la tête de liste mais à construire une liste de personnes décidées à informer, alerter et mobiliser les locataires, ici et maintenant et après les élections.

Cette liste regroupe des personnes de différentes origines, d'idées différentes.

Elle sera non politique et laïque, ayant comme objectifs la défense des locataires et le droit à un logement décent pour tous !

Jean-François Chalot