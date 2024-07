La solution finale au « problème palestinien » ?

les colonisateurs et les spoliateurs ce sont les arabo-musulmans qui ont volé le littoral du Levant aux Greco-Byzantins... à ce petit jeu, il n’y a guère de peuple sur terre qui n’a été le colonisateur de quelqu’un. Netanyahou n’est que le défenseur de son peuple et son pays contre l’immonde agression des islamistes du Hamas soutenus par les socialo-tiermondistes avides de sang. Mais cette agression, une fois de plus a échoué. Et le Hamas en est réduit à se servir de son propre peuple comme d’un bouclier humain pour essayer de mobiliser le dernier carré de la haine tiersmondiste à travers le monde. L’Afrique-du-Sud, qui est un état raciste, covidiste et corrompu, au bord de l’explosion avec des sécessions intérieures et gangrené par la violence, ferait mieux de s’occuper de sa politique intérieure plutôt que de donner dans l’antisémitisme le plus repoussant.

Sur la CPI et la CIJ, elles ne sont pas reconnues par Israël ni par les USA. Ces deux institutions n’ont aucune espèce de légitimité particulières. Ce sont des tribunaux privés reconnus par les états signataires. N’importe quel hurluberlu peut fonder une cour de justice internationale, comme Russell et Sartre qui étaient deux espèces d’ordures socialo-tiersmondistes ayant adhéré aux doctrines les plus ineptes et sanguinaires. Et de toutes façons, la CPI n’a même pas (à ma connaissance) encore émis de mandat. D’une manière générale, les agressions arabo-islamiques incessantes renforcent la légitimité d’Israël à se former des frontières militairement crédibles. Si le sort des Gazaouis vous émeut, faites pression sur le Hamas pour qu’il dépose les armes et cesse sa guerre inepte et immonde... mais le sort des Gazaouis ne vous émeut pas.