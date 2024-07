La subliminalité de la pensée dans l’esprit humain. Les cas d’Emmanuel Macron, Joe Biden, Rishi Sunak et Vladimir Poutine

Avant d’entrer dans les pensées des décideurs du monde dans la guerre en Ukraine qui va bientôt boucler son vingt-neuvième mois, le 24 juillet 2024, et donc deux années et 5 mois de guerre, et les grands décideurs dans ce conflit sanglant et extrêmement destructeur sont essentiellement ceux qui se trouvent au sommet de la hiérarchie aux États-Unis et en Russie, il nous faut faire un crochet pour comprendre la pensée et comment la pensée agit et pourquoi elle agit sur l’être humain.



Aussi pas question d’entrer dans les arcanes de la philosophie, mais seulement rester soi dans les arcanes de notre être qui est bien plus complexe que ce qu’enseigne la philosophie qui est une vision, une méthode relevant d’une longue histoire de penseurs à travers les siècles et millénaires. Et, par soi, interrogeons-nous sur ce que nous entendons par conscience. Sommes-nous conscients par notre conscience ? D’emblée dirons-nous : « oui, nous sommes conscients par notre conscience. » En fait, sans même qu’on prenne « conscience », on peut dire que c’est une façon toute humaine de penser par notre conscience, mais dans les faits réels, c’est plus complexe. Le champ de la conscience relève entièrement de nos pensées ; nous ne sommes conscients que par nos pensées ; nos pensées n’occupent pas notre conscience ; elles sont notre conscience.



Et ce point est très important, la conscience dérive de nos pensées ; ce sont elles qui organisent notre conscience ; sans pensées il n’y a pas de conscience. Ne dit-on pas de quelqu’un qui a perdu conscience suite à un accident et qui commence à bouger qu’il est en train de reprendre conscience ? Cela signifie que, bien qu’il a perdu conscience, le cerveau étant momentanément commotionné, sa pensée en fait ne l’a pas quitté puisqu’il peut même penser à l’« état inconscient ».



En recommençant à bouger, il commençait à reprendre ses esprits, à répondre aux questions qu’on lui posait, par exemple : « Voulez-vous qu’on vous emmène à l’hôpital ? Ou à votre domicile ? Appeler le SAMU si c’est grave. » Et d’autres questions des gens pour venir à son aide. Sur le plan psychique de l’homme commotionné par l’accident, s’il commençait à reprendre conscience, à bouger, à reprendre donc vie, ce n’est pas lui qui bougeait de lui-même, ce n’est pas lui qui reprenait conscience, qui revenait à la vie, mais « la pensée qui lui revenait et le faisait bouger tout en lui faisant reprendre conscience ».



Il existe des cas où des accidentés gravement commotionnés perdent même la mémoire, pourtant ils reviennent à la vie, mais ne savent plus où ils sont, ne reconnaissent plus leur entourage habituel. Et là c’est avec l’absence de la connaissance passée que la pensée revient ; c’est un paradoxe de penser certes et de perdre la mémoire, et ses souvenirs de la vie passée jusqu’à ses parents, sa famille. Et cela rappelle la maladie d’Alzheimer.



Prenons un autre cas, une personne qui pour une raison ou une autre ne voit plus que d’un œil, la rétine de son œil est défectueuse et ne transmet plus les images de son entourage. Qu’est-ce que la rétine pour cet être humain ? N’est-ce pas l’interface entre la vision du milieu extérieur et son cerveau. Si cet être humain perd le deuxième œil, il devient aveugle, le dispositif de captation d’images ou « caméra biologique » n’existant plus, ce sont les autres organes des sens qui prennent le relais et, bien entendu, l’aide extérieure s’il en a (famille) ou des bénévoles.



Que peut-on dire de la rétine de l’œil ? N’agit-elle pas comme le cerveau pour la pensée ? N’est-ce pas la rétine, à l’instar du cerveau, qui est une interface visuelle entre le milieu extérieur et le cerveau qui, à son tour, transmet ce qu’il reçoit de la rétine à la pensée. Qu’au final, c’est la pensée qui décrypte l’existence de l’être et lui traduit tout ce qui fait sa conscience, en sensation, en sentiment, en émotion, en raison, en intelligence… Aussi peut-on dire qu’à la phase finale, c’est la pensée qui traduit à l’être humain son existant, et lui dicte sa conduite dans son existence.



Le cerveau n'est donc que l'« interface » entre ce qu’il reçoit du corps et la pensée qui lui vient naturellement et par laquelle se constitue la conscience. Et qu’est-ce que la conscience ? D’où provient-elle ? De l’être humain qui ne fait que penser sa pensée ? Ou de sa pensée dont il ne sait rien ? De l’esprit qui est en lui ? Cependant, on peut raisonner simplement et dire que l'être ne sent pas ce processus dans son existence et il ne lui est pas donné de le sentir et il n'a pas besoin de le sentir, il a besoin surtout de vivre. Donc la pensée relève de l’esprit, et l’être humain n’y est pour rien dans sa pensée sinon de vivre par sa pensée comme elle lui est octroyée.



La médecine ne sait pas comment la pensée se transmet au cerveau humain ou plus simplement dit la médecine ne sait pas comment la pensée « parle » et « agit » sur le cerveau humain. Cependant, la médecine cherche, utilise des implants dans le cerveau, des programmes au moyen d'ordinateur pour les transmettre aux organes des sens, de locomotion... Mais ce que l’on remarque, les progrès humains dans tous les domaines de la vie terrestre s’opère toujours par la pensée.



La connaissance directe, la connaissance proprement biologique qui lie la pensée au cerveau humain n’est pas et ne peut être du ressort de la médecine humaine du fait d’une vérité « absolue » venant de la médecine humaine même ; cette vérité est que la médecine humaine est elle-même « produite » par la pensée depuis la venue du premier homme sur terre ; tout ce que fait la médecine jusqu’aujourd’hui le scanner, l’échographie à l'IRM et tout ce qui fait la médecine moderne idem les sciences exactes dont en premier les mathématiques relèvent de de la pensée, et donc de l’esprit humain. Et qu’est-ce l’esprit humain ? Il n’y a pas de réponse et ne pourrait y avoir de réponse. L’être humain ne peut savoir son être sinon qu’il est, et c’est tout ce qu’il lui est donné de savoir.



Revenons à notre interrogation sur la conscience et la pensée. Nous comprenons aisément que la conscience et la pensée sont une seule et même pensée et si elles nous sont différenciées, c’est en fait la pensée qui le fait pour nous ; elle nous fait aussi oublier qu’elle pense en nous ; elle nous fait croire que nous pensons en elle, alors que c’est elle qui pense en nous et qui nous fait agir comme elle veut et selon ce qui en va de nous.



Un exemple. Dans le débat de Joe Biden avec Donald Trump, le 27 juin 2024, est-ce Joe Biden qui a raté le coche ? Ou sa pensée ? Et c’est quoi le coche ? C’est la destinée. Joe Biden est mené par sa pensée, il aurait pu sortir vainqueur dans le débat avec Donald Trump ou au moins à égalité. Non sa pensée ne l’a pas trahi, elle a simplement décidé ainsi ; il devait partir. Et finalement, elle l’a fait céder le 21 juillet 2024, une décision qui ouvre une nouvelle page de l’histoire. C’est l’Esprit du monde qui décide de la marche de l’histoire humaine ; évidemment il y a des raisons précises qui sont à l’origine de cette transformation, de cette régénération de l’humanité qui ne s’aperçoit ce qui se passe en elle.



Un deuxième exemple. Après l'annonce de la très large victoire du Rassemblement National aux élections européennes, le président de la République française dissout, le 9 juin 2024, l’Assemblée nationale et convoque des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Là aussi, est-ce Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale ou sa pensée ? Il aurait pu ne pas dissoudre l’Assemblée nationale ; il n’y avait pas urgence ; personne des politiques français ne s’attendaient à cette décision ; pour beaucoup cela a été un choc.



La décision revenait à la pensée qui a conduit à faire penser Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée française ; certainement, la pensée qui l’a mû a été contradictoire ; beaucoup à l’Élysée l’ont dissuadé d’autant plus que son staff état conscient que, dans cette décision, se jouait leur avenir. Donc certainement, ils se sont opposés fermement à Emmanuel Macron, et cela n’est pas divulgué, mais la pensée de Macron « a ri » des craintes de ses conseillers ; elle a décidé dans l’intérieur de Macron, son esprit faut-il comprendre, que la décision est déjà prise, et où Macron n’a fait qu’exécuter ce qu’a décidé sa pensée. Comme le président français s’est empressé à l’annoncer à la nation. Il n’y avait pas de retour en arrière, décidé par la pensée.



Est-ce que les deux présidents se rendent compte de leurs pensées ? Qu’ils sont mus par leurs pensées et tout se décide par leurs pensées. Il est évident que non. Force de dire que cette approche de l’existence humaine est complexe ; mais elle est non moins nécessaire pour s’élever et comprendre le sens de la marche du monde. Précisément, c’est en cherchant à creuser plus en notre conscience et notre pensée, que nous apparaît l’arrière-plan de la pensée ; du moins ce que notre pensée cherche ou peut ou veut nous expliquer.



Bien entendu, on cherche à entrer dans l’insondable ; mais pour cela, il faut que la pensée l’exprime, nous le fait penser ; il y a donc un message subliminal, imperceptible que l’on rencontre dans la pensée qui nous fait rapprocher à cet insondable combien même si lointain à nous, et si proche à nous, qui est au-delà de la pensée, des questions qui restent sans réponse et même n’ont aucun sens tant notre pensée n’y a pas accès. Et cependant, c’est là le prodige, le paradoxe de cet insondable qui nous est si lointain et si proche auquel l’humain n’y a pas accès mais se précise néanmoins même sans le savoir. Il se matérialise dans notre pensée et nous invite à le suivre, à le concevoir, à le déchiffrer, à l’interpréter. Et tout se passe, tout se traduit par notre pensée.



Par exemple, pour Emmanuel Macron et Joe Biden, par les fonctions qu’ils occupent dans la hiérarchie de l’humanité, les décisions prises dans leurs pensées ne sont pas étrangères à ce qui se joue dans l’Union européenne, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et partout dans le monde. Les guerres en Ukraine et à Gaza. Donc des enjeux mondiaux qui divisent les puissances.



Un autre exemple. Au Royaume-Uni, par exemple, en trois années, il y a eu quatre Premiers ministres, Boris Johnson qui a terminé son mandat, en septembre 2022, Liz Truss en 2022-2022, Rishi Sunak en 2022-2024, que sa pensée a commandé de dissoudre le Parlement et s’est trouvé remplacé alors qu’il l’a fait pour éclaircir la situation politique et rester toujours Premier ministre. Savait-il qu’il sera remplacé ? Non, il ne savait pas qu’il sera remplacé par Keir Starmer en 2024-, sinon il ne l’aurait pas fait. C’est un peu comme si Rishi Sunak a démissionné par sa pensée qui l’a commandé sans que sa pensée ne l’en ait averti. Le message de la pensée a été subliminal pour le Premier ministre ; son esprit ne pouvait pas ne pas annoncer la tenue d’élections le 4 juillet 2024.



« Le roi a accédé à cette demande et des élections législatives se tiendront le 4 juillet », déclara-t-il le dirigeant conservateur de 44 ans. « Au cours des prochaines semaines, je me battrai pour chaque vote », a-t-il insisté.

« Je gagnerai votre confiance et je vous prouverai que seul un gouvernement conservateur que je dirige ne mettra pas en péril notre stabilité économique durement acquise et pourra restaurer la fierté et la confiance dans notre pays », a ajouté l’ancien banquier de 44 ans, accusant le Labour de n’avoir « aucun projet ». Rishi Sunak se bornait jusqu’à présent à évoquer des élections « au second semestre » et le scrutin, possible en théorie jusqu’en janvier 2025, était attendu à l’automne. » (1)



C’est dire aussi que la situation au Royaume-Uni est instable. Si on regarde l’Occident, il est tout entier instable. On le note avec le retrait de Joe Biden des présidentielles qui auront lieu en novembre 2024, et le peu de temps pour son remplacement, et la campagne qui sera accélérée pour le futur candidat du camp démocrate. Un bouleversement est donc en cours en Occident ; des conséquences certainement suivront compte tenu des enjeux qui divisent le monde. On comprend l’importance de l’insondable dans les pensées des décideurs du monde, en particulier occidentaux, et le sens de cette instabilité en Occident.



Prenons une autre pensée humaine, et qui a trait à la guerre en Ukraine. Une guerre qui intéresse par ses conséquences pratiquement toute l’humanité. Tous les médias écrivent que c’est le président russe Vladimir Poutine qui a ordonné l’invasion de l’Ukraine. Certes c’est vrai, et il n’y a aucun doute que le président russe l’a ordonné, avec l’approbation de son gouvernement et de l’état-major de l’armée russe, le 24 février 2024.



Mais qui a commandé les pensées de Vladimir Poutine et son gouvernement, n’est-ce pas leurs pensées par lesquelles ils sont ? Et leurs pensées viennent tous d’une « Pensée qui décide de la marche du monde. » Pourquoi ? Tout simplement parce que les êtres humains n’existent que par leurs pensées et sont tenus de suivre le cours de leurs pensées dont ils ne savent rien. Sont-ils responsables de leurs pensées ?



Logiquement oui et non puisque c’est un état de fait naturel, les êtres humains sont créés pensants ; sans pensée, ils n’existent pas. Donc, existant par elle, les êtres humains commandent certes, par leur libre-arbitre qui leur est octroyé, leurs pensées et agissent en fonction des objectifs qu’ils se tracent ; mais leur devenir ne leur appartient pas ; il appartient à ce que l’on peut appeler la légitimation de la réalité intrinsèque, qui est tout simplement la réalité qui se réalise, englobant la double légitimation humaine et suprahumaine. Et cette réalité qui se réalise relève de l’Esprit du monde, en clair Dieu.



Ainsi comprend-on la subliminalité de la pensée dans l’esprit humain mais qui n’est pas perceptible pour les êtres, et pourtant leur dicte leur conduite sans qu’il en prenne conscience, et ce faisant « réalise » la marche de l’histoire. Cette conceptualisation sur la double légitimation humaine et suprahumaine qui, tout en étant contradictoire, corrige les erreurs ou fautes humaines, explique dans un certain sens la marche du monde.

Medjdoub Hamed

Chercheur