La suite à la prochaine présidentielle ?

@Octave Lebel

→ Résultats des législatives 2024 : les désistements pour faire barrage au Rassemblement national ont-ils fonctionné ?

(Valentine Pasquesoone, Brice Le Borgne ,8/07/24, France Télévisions).

https://www.francetvinfo.fr/elections/legislatives/infographies-resultats-des-legislatives-2024-les-desistements-pour-faire-barrage-au-rassemblement-national-ont-ils-fonctionne_6651813.html

Une estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP détaille les reports de voix entre les premier et second tours. Elle révèle que les électeurs du Nouveau Front populaire ont suivi, plus que les autres, ces désistements républicains. Dans le cas d’un duel entre Ensemble et le Rassemblement national au second tour, 72% des électeurs ayant voté pour la gauche au premier tour se sont mobilisés pour le camp présidentiel.

Constat : les candidats d’extrême droite sont finalement battus dans 173 des 215 circonscriptions concernées par ces désistements. Les désistements ont profité aux macronistes (sans surprise en connaissant le cœur de son électorat) qui ont un peu amorti leur effondrement et la dynamique profonde qui était de mettre en difficulté le pouvoir oligarchique, de bloquer le RN et de déstabiliser la macronie a réussi et se poursuit.

● Dans le scénario d’un second tour opposant un candidat d’extrême droite à un candidat socialiste, écologiste ou communiste, un peu plus de la moitié (54%) des électeurs Ensemble ont participé au front républicain. En revanche, ils ne sont que 43% à avoir voté pour le candidat de gauche au second tour lorsque celui-ci était étiqueté La France insoumise.

● Pour les électeurs des Républicains ou divers droite, 29% ont choisi un candidat socialiste, écologiste ou communiste face au RN, mais 34% ont préféré voter pour l’extrême droite et 37% se sont abstenus. Seuls 26% des électeurs LR et divers droite ont voté pour un candidat insoumis face au RN dimanche. Quelque 38% d’entre eux ont préféré l’extrême droite et 36% ont boudé les isoloirs, d’après cette même estimation.