Croisons les doigts et prions tous ensemble pour que celle-ci n'ait pas lieu.

Malgré leur démonstration de force, malgré le déploiement de plusieurs dizaines d’avions de combat et autres matériels militaires de dernière génération lors de cet exercice militaire de grande ampleur appelé Air Defender 23, les coalisés de l’OTAN ne sont pas assez fous pour aller jusqu’à déclencher une troisième guerre mondiale. Ils ne font que gonfler leur torse (si j’ose dire) pour faire peur à l’Ours. Mais l’Ours n’a pas peur, il continue d’appliquer sa tactique militaire jusqu’à atteindre tous les objectifs qu’il s’était fixés dès le début de son OMS, à savoir la démilitarisation de l’Ukraine et, par la même occasion, la récupération de quelques territoires qui sont historiquement les siens.

Après plus de 15 mois de conflit entre l’OTAN et la Russie par Ukraine interposée, il s’avère de plus en plus évident que le rapport de force est du côté des Russes. Pourtant, ces derniers ne veulent pas le montrer de façon ostentatoire. Ils font plutôt semblant de peiner dans cette guerre, en prenant tout leur temps, avançant de plusieurs kilomètres puis reculant de quelques centaines de mètres de certains villages sans importance stratégique. La reconquête de ces villages par les Ukrainiens donne l’impression aux FAU que leur contre-offensive porte ses fruits, mais, en fait, il n’en est rien. Ce n’est qu’une ruse de plus de la part des Russes pour les attirer dans leur hachoir à viande. Ce jeu de « chat et de la souris » va probablement continuer ainsi jusqu’à épuisement total des forces ukrainiennes. Et des Occidentaux qui les soutiennent matériellement et financièrement. Puis viendra certainement le coup de grâce. L’échec et mat, jeu dans lequel les Russes sont les maîtres incontestés.

C’est ainsi que la plupart des analystes politiques qui s’intéressent à ce conflit voient l’évolution de la situation. Il ne peut y avoir d’autres issues. De notre point de vue, ce que dit, par exemple, l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, n’a aucun sens. Aucun pays de l’Europe de l’Est n’est prêt à s’engager dans ce conflit en envoyant ses propres troupes sur le terrain de la guerre. L’aide à l’Ukraine se limitera toujours à l’envoi de matériel militaire. Ni plus ni moins. Et encore ! Il paraît que les réserves en stock de matériel militaire de certains pays de cette coalition occidentale commencent à s’épuiser. Et de toute façon cela ne servira à rien puisque les Russes ont les moyens de détruire ce matériel avant qu’il n’arrive, effectivement, sur la ligne du front.

A. G.