La trottinette électrique : un danger public...

On nous annonce pour les années à venir le tout électrique : voitures, transports, et déjà circulent dans les rues de nos villes de plus en plus de trottinettes électriques...

Des dangers publics !

"Certaines slaloment entre les voitures, ne respectent pas les feux... montent sur les trottoirs, leurs utilisateurs sont parfois au téléphone ou se baladent à deux ou à trois sur une seule trottinette, sans se rendre compte du danger... certains ne portent même pas de casque de protection.

Il devient périlleux, parfois, de marcher sur un trottoir... Soudain, un engin électrique déboule : une trottinette arrive à toute allure... Tout juste le temps de se garer pour laisser passer l'engin..."

Parfois, c'est une bicyclette qui soudain se profile sur le trottoir... là encore, on s'efface pour que le cycliste puisse circuler...

Il peut arriver aussi que l'engin arrive par l'arrière : on ne le voit pas !

On sent un frôlement, et on découvre avec surprise que le trottoir ne nous appartient pas... un simple écart dans la démarche et un accident est si vite arrivé...

De nouveaux moyens de locomotion envahissent les trottoirs. Bientôt, les piétons n'auront plus droit de cité..

Il m'arrive d'en croiser sur les trottoirs de ma ville : le plus souvent, je me mets dans un coin, pour laisser passer ces engins qui circulent à vive allure. Mais si la trottinette arrive par l'arrière, difficile de prévenir l'accident, d'autant que ces engins sont silencieux.

"Des accidents à Paris, il y en a eu plus de 330 entre janvier et août cette année, soit 37% de plus que l'an passé sur la même période. Ces comportements dangereux excèdent les piétons et les automobilistes, et plus particulièrement les chauffeurs de taxis.

"Ils roulent à droite, ils roulent à gauche... Au niveau de la circulation, c'est vraiment difficile...", déclare un chauffeur de taxi.

Alors, faut-il supprimer les trottinettes en libre-service ?

La mairie de Paris envisage de ne pas renouveler les contrats des trois opérateurs. La question sera examinée dans quelques jours. Les centristes et même les écologistes réclament leur interdiction pure et simple.

"Les conditions, aujourd'hui, pour les utilisateurs de trottinettes, avec l'état déplorable de la chaussée parisienne, mais aussi pour les piétons font que, pour moi, ce modèle n'est plus vivable. Et, par ailleurs, cela reste un modèle jetable, puisque les trottinettes ont une durée de vie qui est très limitée.", déclare Maud Gatel, présidente du groupe Modem, démocrates et écologistes au Conseil de Paris.

Certaines victimes d'accidents militent en faveur d'une réglementation plus sévère.

Il existe une association de défense des victimes.

"On demande avant tout l'application de la loi : que les auteurs d'infractions soient sanctionnés, ce qui est très difficile car les trottinettes ne sont pas immatriculées. On réclame une immatriculation, pour pouvoir éviter les délits de fuite..."

Aujourd'hui, 15000 trottinettes en libre service circulent dans la capitale.

En Europe, certaines grandes villes les ont déjà interdites : c'est le cas de Barcelone.

La mairie de Paris fera connaître sa décision avant la fin de l'année."

Pourtant, ces trottinettes permettent de limiter la pollution dans les grandes villes. Si on les interdit, les usagers seront peut-être tentés d'utiliser leurs voitures..., ce qui aggraverait encore plus la pollution...

