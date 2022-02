La valse enivrante des sondages qui veulent faire l’élection

@moderatus

Je voudrais aussi qu’on arrête de parler du Rhume 19 mais pas de la covidémence qui a ruiné nos vie, qui a fait basculer notre pays dans la troisième dimension. La covidémence qui a explosé la dette et qui nous a exclu de toute forme de vie . Nous, les non-vaccinés ! Il y’a un truc qui me dérange chez tous les candidats, je dis bien tous, c’est qu’ils ne parlent pas de ces millions de non-vaccinés qui subissent des injustices et des grandes turpitudes dans leur vie sociale et professionnelle. Nous sommes des millions et nous sommes là, et nous ne comptons pas pour des prunes !

Tant que ces candidats ne parleront pas de nous et de l’injustice que nous subissons, j’avoue me sentir très peu concernée par cette campagne Téfal (la campagne qui n’accroche pas). J’irai voter, mais après ça j’irai pécher avec ma canne à peche et mon carlin, je regarderai même pas les résultats .