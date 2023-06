La vérité éclate ! Une étude confirme qu’une vaccination covid-19 répétée affaiblit le système immunitaire

Les rappels multiples, en plus de la vaccination initiale COVID-19, diminuent significativement l’immunité et la protection contre les variants

Selon une nouvelle étude, la vaccination répétée contre le COVID-19 affaiblit le système immunitaire, ce qui peut rendre les personnes vulnérables à des maladies potentiellement mortelles telles que le cancer.

L’administration de doses multiples des vaccins COVID-19 de Pfizer ou de Moderna entraîne des taux plus élevés d’anticorps appelés IgG4, qui peuvent avoir un effet protecteur.

Cependant, un nombre croissant de preuves indiquent que les « niveaux anormalement élevés » de la sous-classe d’immunoglobulines rendent en fait le système immunitaire plus sensible à la protéine de pointe COVID-19 contenue dans les vaccins, ont indiqué les chercheurs dans l’article.

Ils citent des expériences réalisées sur des souris qui ont montré que les rappels multiples en plus de la vaccination initiale COVID-19 « diminuaient de manière significative » la protection contre les variants des virus Delta et Omicron, ainsi que des tests qui ont révélé un pic dans les niveaux d’IgG4 après une vaccination répétée par Pfizer, ce qui suggère un épuisement immunitaire.

Des études ont détecté des niveaux plus élevés d’IgG4 chez les personnes décédées du COVID-19 par rapport à celles qui se sont rétablies et ont établi un lien entre ces niveaux et un autre déterminant connu de la mortalité liée au COVID-19.

Une revue de la littérature a également montré que les vaccins contre le VIH, le paludisme et la coqueluche induisent également la production d’IgG4.

« En résumé, les études épidémiologiques du COVID-19 citées dans notre travail ainsi que l’échec des vaccins contre le VIH, le paludisme et la coqueluche constituent des preuves irréfutables démontrant qu’une augmentation des niveaux d’IgG4 nuit aux réponses immunitaires », a déclaré par courriel à The Epoch Times, Alberto Rubio Casillas, chercheur au laboratoire de biologie de l’université de Guadalajara, au Mexique.

L’article a été publié en mai dans la revue Vaccines.

Les responsables de Pfizer et de Moderna n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les deux sociétés utilisent la technologie de l’ARN messager (ARNm) dans leurs vaccins.

Le Dr Robert Malone, qui a participé à l’invention de cette technologie, a déclaré que cet article illustre les raisons pour lesquelles il a mis en garde contre les effets négatifs de la vaccination répétée.

« J’avais prévenu que la multiplication des injections pouvait entraîner ce que l’on appelle une tolérance de zone élevée, dont le passage à l’IgG4 est l’un des mécanismes.« « Nous disposons à présent de données qui démontrent clairement que c’est ce qui se produit dans le cas de ce vaccin et d’autres », a déclaré Malone au journal The Epoch Times. « Il s’agit donc de valider le fait que cette précipitation à administrer et réadministrer le vaccin sans disposer de données solides pour étayer ces décisions était hautement contre-productive et semble avoir abouti à une cohorte de personnes qui sont en fait plus sensibles à la maladie. »

Docteur Robert Malone

Problèmes possibles

Selon les chercheurs, l’affaiblissement du système immunitaire provoqué par des vaccinations répétées pourrait entraîner de graves problèmes, y compris le cancer :

« L’augmentation de la synthèse d’IgG4 due à la vaccination répétée par l’ARNm avec des concentrations élevées d’antigènes peut également provoquer des maladies auto-immunes et favoriser la croissance du cancer et la myocardite auto-immune chez les individus sensibles », écrivent-ils dans l’article.

La myocardite est une forme d’inflammation cardiaque provoquée par la vaccination COVID-19, les jeunes hommes étant les plus exposés.

Selon les chercheurs, les conséquences potentielles à long terme d’une vaccination répétée sont que les personnes vaccinées qui sont infectées souffrent de cas plus graves de COVID-19.

« Sans un niveau de protection adéquat, même les nouvelles sous-variantes d’Omicron (considérées comme légères) pourraient provoquer des lésions graves de plusieurs organes et la mort chez les personnes immunodéprimées et celles présentant des comorbidités », ont-ils déclaré.

Selon certaines études, les personnes vaccinées présentent un risque d’infection plus élevé que les personnes bénéficiant d’une immunité naturelle, ou d’une protection après la guérison.

Une étude récente, publiée en avril par Forum Ouvert Maladies infectieuses [Open Forum Infectious Diseases], a montré que chaque dose supplémentaire augmentait le risque d’infection.

« La tolérance découlant des niveaux élevés d’IgG4 signifie que le système immunitaire n’a pas la capacité de répondre aux antigènes, c’est-à-dire aux substances étrangères », a déclaré Malone.

« D’autres expériences pourraient consister à suivre les patients vaccinés dans le temps et à comparer leur profil d’anticorps à celui d’un groupe de personnes naturellement immunisées », rajoute M. Malone.

« D’autres tests pourraient inclure des études in vitro ou des expériences sur les animaux », suggère M. Casillas.

Une approche prudente s’impose

Le nouvel article montre que la vaccination répétée « doit être abordée avec prudence », ont déclaré les chercheurs.

Certains pays ont récemment cessé ou ralenti les recommandations de vaccination contre le COVID-19 après des années de promotion des injections répétées, car les données montrent que les vaccins offrent une protection insuffisante contre l’infection et une protection de courte durée contre les maladies graves.

Les États-Unis, par exemple, ont cessé de recommander les rappels pour tous et ont modifié la primovaccination pour les vaccins Moderna et Pfizer, passant de deux, à une dose.

Néanmoins, certaines agences de santé s’orientent vers un modèle basé sur l’approche de la vaccination contre la grippe.

Cela impliquerait de sélectionner chaque année des compositions vaccinales actualisées visant à cibler les souches COVID-19 en circulation, et de recommander à certains groupes, ou pratiquement à tout le monde, de se faire vacciner chaque année.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré en mai que la composition devrait être mise à jour pour se concentrer sur le sous-variant XBB.1 Omicron « afin d’améliorer la protection ».

Les conseillers de la Food and Drug Administration américaine doivent se réunir en juin pour déterminer si les vaccins doivent être mis à jour pour la « campagne de vaccination » de 2023-2024.

Dans de nombreux pays, les autorités ont déjà abandonné les anciens vaccins Moderna et Pfizer et autorisé les vaccins ciblant les sous-variantes BA.1 ou BA.4/BA.5 Omicron.

Accédez à notre entretien confidentiel avec l’éminente généticienne, Alexandra Henrion-Caude, suite à la parution de son ouvrage, Les Apprentis sorciers : tout ce que l’on vous cache sur l’ARNm messager :

Source : The Epoch Times

https://geopolitique-profonde.com/