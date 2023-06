Le 16ème Festival pour la Paix du 17 au 18 juin 2023 à la Grande Pagode de Vincennes

Le Festival pour la Paix de Vincennes est né du projet de construction d’un Temple pour la Paix au centre bouddhiste Vajradhara Ling en Normandie, près de Lisieux. Souhaité et porté par Lama Gyourmé, ce Temple a pour objectif de promouvoir la Paix dans le monde, en transmettant des méthodes permettant à chacun de vivre en harmonie avec lui-même et avec son environnement. L'urgence de développer une culture de Paix est illustrée par la guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe.

La 16ème édition du festival pour la Paix, multiculturel, interreligieux et festif, se tiendra à la Grande Pagode de Vincennes, à Paris dans le 12ème, près du lac Daumesnil, le samedi 17 juin de 11h à 21h et le dimanche 18 Juin 2023 de 11h à 19h. Le festival se place sous l’égide de Lama Gyourmé, responsable spirituel du Temple tibétain Kagyu Dzong, dans l’enceinte de la Pagode de Vincennes. Lama Gyourmé y enseigne le bouddhisme et la méditation depuis plus de 40 ans. Il y accueille les plus grands maîtres du bouddhisme tibétain dont le Dalaï-Lama qui consacra le site de la construction du Temple pour la Paix en Normandie en 2013, et le 17ème Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, en 2016.



Le Festival ouvre le samedi à 11h avec un rituel du Sangcheu : un rituel de purification, d’offrandes et de dissipation des obstacles, invoquant des déités protectrices du bouddhisme et des déités locales.



L’entrée du festival est libre ainsi que la plupart des animations. Deux concerts en soirée sont toutefois payants. « Les Chants pour la Paix », Concert de Lama Gyourmé et de Jean-Philippe Rykiel se tiendra le samedi 17 Juin à 19h, à la Grande Pagode pendant environ 1h15, ainsi que le Concert de Nadja Zwiener, « Musique et Paix » alliant les sons d'un violon baroque est des extraits de « La marche vers l'éveil » de Shantideva, le dimanche 18 Juin à 18h, à la Grande Pagode pendant environ 1h30. Un pass permet de profiter des deux concerts.

Les visiteurs trouveront des stands avec des articles de l’Himalaya et de nombreuses animations.

Une conférence sur la médecine tibétaine d'Amchi Jamyang Gyamtsho est programmée le samedi à 17h.