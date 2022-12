Le BAFA à 16 ans ? C’est du n’importe quoi !

Bonjour @Chalot





« Créons un métier réellement reconnu avec un vrai cursus, des formations professionnelles prises en charge comme le BPJEP ( brevet professionnel) pour les accueils de loisirs, donnons un peu de respiration aux animateurs des centres de vacances en leur assurant de vrais congés et un vrai salaire et nous trouverons des volontaires. »





Dans « le monde d’avant », votre remarque relèverait évidemment du strict bon sens, mais c’est En Marche vers Nulle Part oublier les bases même du « management » néo-libéral qui ont depuis longtemps relégué aux oubliettes toutes formes de compétence et de « métier » pour y substituer la flexibilité de « jobs » indéfiniment interchangeables et précaires pour lesquels « il suffit de traverser la rue », sans oublier qu’à l’instar de la pauvreté et des soins de santé, l’enseignement, les formations professionnelles et tout service citoyen au public coûtent eux aussi « un pognon de dingues », alors qu’il suffirait d’en « responsabiliser » les acteurs.

Il n’y a pas que la décision du BAFA à 16 ans à constituer du grand n’importe quoi quand c’est toute la République, ses institutions et ses services qui, de concert avec le reste de l’€urocratie, s’effondrent toujours plus vite sous nos yeux !



Bien à vous