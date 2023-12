@Francis, agnotologue

la notion de « bonheur » est une idée religieuse synonyme de « béatitude », et le boulot des curés, c’est d’expliquer que, si on est gentil et obéissant sur terre, on ira au paradis, le lieu du bonheur (étym. bonne chance) alors que l’enfer, c’est e malheur (étyù manque de pot) éternel

moi, je n’ai jamais cherché le bonheur parce que je ne sais pas ce que c’est

pr contre, je recherche toujours le plaisir : ça je sais ce que c’est et je m’y livre sans modération tant que ça ne provoque pas un déplaisir plus important

ça s’appelle hédonisme (et non pas épicurisme comme certains le croient)