Le bras de fer Iran-Etats-Unis s’intensifie

L’évolution rapide et conflictuelle des relations irano-américaines en déconcerte plus d’un. Cependant, ceux qui ont suivi la dynamique de ces relations depuis la fin des années 1970 comprennent parfaitement la réalité substantielle produite par ces interactions. Il est clair qu’à mesure que la fréquence des échanges verbaux et des menaces réciproques augmente - allant parfois jusqu’à la rhétorique guerrière, la mobilisation militaire et d’autres actions similaires - les deux parties se rapprochent d’un accord décisif.

Les expériences passées dans ces relations complexes requièrent une attention particulière, surtout si l’on considère l’héritage des prouesses et de l’expertise en matière de négociation que possèdent les diplomates iraniens, indépendamment de leurs identités et de leurs parcours professionnels.

Il n’est donc pas surprenant d’observer simultanément deux phénomènes en la matière. Le premier concerne le renforcement de la position américaine. Le second aspect concerne l’annonce d’un accord portant sur l’échange de citoyens iraniens détenus aux Etats-Unis contre des citoyens américains détenus en Iran. Cet accord s’accompagne également du déblocage de milliards de dollars des fonds iraniens.

La détention de navires est au centre de l’escalade verbale qui s’aligne sur les négociations non divulguées entre Téhéran et Washington.

Cette situation devient tout à fait claire lorsqu’elle est envisagée dans le contexte des pressions mutuelles et du désir sincère de chaque partie de renforcer sa position de négociation. Elles cherchent à obtenir le maximum d’avantages et de concessions de la part de la partie adverse. C’est exactement le scénario qui s’est déroulé au cours de l’année qui a précédé l’accord nucléaire de 2015 (Plan d'action global commun).

Des négociations concernant un accord d’échange de prisonniers sont en cours depuis des mois, facilitées par divers intermédiaires régionaux et internationaux. Les responsables américains et iraniens ont reconnu l’existence de ces pourparlers. Toutefois, Washington s’est efforcé de faire comprendre que ces négociations étaient distinctes de la question nucléaire. En revanche, les déclarations iraniennes mettent l’accent sur les liens étroits qui existent entre tous les sujets abordés par les deux parties.

Le déploiement de plus de 3.000 soldats américains en mer Rouge à bord de deux navires de guerre, en réponse à l’immobilisation de pétroliers par l’Iran, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence militaire américaine dans des zones maritimes cruciales pour le commerce mondial du pétrole. Cela s’est produit presque simultanément avec le lancement de l’accord d’échange de prisonniers et le déblocage des fonds iraniens. Ce mouvement stratégique a des implications politiques diverses.

Certaines implications impliquent de faire pression sur l’Iran et de tenter d’étouffer sa propagande politique, qui dépeint l’accord d’échange comme une fissure dans la détermination des États-Unis et une victoire pour l’Iran. D’autres concernent la communication de messages au public américain, en particulier dans l’atmosphère tendue de l’arène politique américaine en raison du procès de l’ancien président Donald Trump et des incertitudes entourant les élections présidentielles de l’année prochaine. Dans ce contexte, la Maison Blanche vise à contrer ceux qui l’accusent de faiblesse et de recul face à l’Iran, ainsi que son incapacité perçue à contrer les menaces que l’Iran fait peser sur les intérêts stratégiques des États-Unis.

L’approche, souvent qualifiée de stratégie de la carotte et du bâton, que les Etats-Unis emploient pour gérer ces situations reste multiforme.

L’administration actuelle a adopté une stratégie qui s’écarte des années où elle s’appuyait uniquement sur des mesures punitives. Ces actions ont souvent été mises de côté par les fonctionnaires du président Biden, qui mettaient auparavant l’accent sur la diplomatie et la détermination. Toutefois, le scepticisme règne quant à la capacité de ce changement à produire des résultats ; les résultats concrets ne sont pas toujours facilement prévisibles. Cette approche pourrait s’apparenter à un geste superficiel, destiné à démontrer l’engagement de la Maison Blanche à lutter contre tout comportement agressif du régime iranien.

Les limites de la tentative des États-Unis de faire preuve de sévérité dans la lutte contre les actions iraniennes découlent non seulement de sa mise en œuvre tardive, mais aussi de l’audace et de la force accrues de l’Iran, alimentées par les circonstances mondiales actuelles. L’Iran ne réagit plus aux escalades américaines avec le même niveau d’appréhension qu’auparavant. Le régime iranien croit fermement que la Maison Blanche hésitera beaucoup avant d’approuver toute décision liée à des représailles militaires contre des actions iraniennes.

En conséquence, Téhéran n’a pas hésité à annoncer la fourniture de véhicules aériens sans pilote et de missiles d’une portée de mille kilomètres à la flotte des Gardiens de la révolution. Parallèlement, Téhéran a adressé une mise en garde à Washington, lui conseillant de se tenir prêt à faire face aux conséquences de toute escalade contre l’Iran.

Le déploiement de plus de 3.000 soldats américains et le renforcement de la présence militaire américaine près des passages maritimes critiques du golfe Persique et du détroit d’Ormuz font suite à plusieurs cas, au cours des deux dernières années, où l’Iran a détenu ou tenté de saisir une vingtaine de navires battant pavillon international dans cette région, comme le rapportent les archives de l’armée américaine. Cela sert de justification sous-jacente au récent renforcement militaire.

Cependant, cette justification même suscite des questions sur ce qui a déclenché un changement dans l’approche américaine.

Cela devient particulièrement pertinent si l’on considère le moment défavorable pour toute escalade contre l’Iran, étant donné l’engagement actuel des États-Unis et de leurs alliés occidentaux dans le conflit ukrainien avec la Russie. En outre, les élections présidentielles américaines approchent et le président Biden cherche à éviter de déclencher de nouvelles crises qui pourraient compromettre ses chances d’être réélu pour un second mandat.

Selon mon analyse, le principal message souligné par la récente décision américaine est une tentative de garantir aux alliés de Washington au Moyen-Orient que tout accord conclu entre les Etats-Unis et l’Iran n’entravera pas la réponse aux menaces militaires iraniennes potentielles liées à la liberté de navigation, à la sécurité régionale et à la stabilité. Cela revêt une importance accrue à la lumière de la perception dominante selon laquelle les déclarations de Washington ne se matérialisent souvent pas par des mesures tangibles lorsqu’il s’agit de faire face aux menaces iraniennes et de remplir les obligations de partenariat avec les alliés.

Par conséquent, une question persiste : Dans quelle mesure ces alliés, y compris les pays du Conseil de coopération du Golfe et Israël, seront-ils convaincus que les États-Unis restent un allié digne de confiance sur lequel ils peuvent vraiment compter ?