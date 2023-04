Le chanteur Gims et les pyramides de la sottise

"Les anciens égyptiens ont découvert l'électricité, les pyramides étaient des centrales nucléaires."

"Les africains ont colonisé l'Europe dès la haute antiquité, on les appelait afroeuropéens"

Ces deux sottises ne sont pas des affirmations du gourou de la secte Rael, ni de l'écrivain illuminé Von Daniken, mais d'un chanteur populaire francophone censé influencer une armée de jeunes fans ; il s'agit de Maitre Gims. Ex-chanteur du groupe de rap homophobe Sexion d'assaut, il cartonne depuis quelques années avec d'agréables compositions où fusionnent des rythmes hip-hop, discos avec un apport de rock celtique.

Rien à redire sur son succès mérité, son charisme et son jeu de scène. Ses albums sont soignés, travaillés et sa voix détonne. Mais hélas un artiste confirmé ne donne pas toujours un intellectuel éclairé, l'intelligence créative ne conduit pas toujours à la réflexion philosophique.

Gims est connu pour ses déclarations doûteuses influencées par l'islam soufiste, le refus de fêter la nouvel an et les anniversaires, traditions contraires à ses croyances. Il ne fréquente que celles et ceux qui lui ressemblent, les afro-blacks, musulmans de préférence. Il aime l'argent, sait le placer, notamment dans le réseau d'agences immobilières Citya spécialisées dans les vols de cautions locatives. Et ses opinions personnelles sur l'Histoire, sa version du complotisme, laissent pantois.

N'est pas Yves Montand et Jean Ferrat qui veut. Les temps ont changé, la société française aussi, et nos nouvelles élites artistiques manquent de culture et de jugeotte. N'ayant pas lu grand-chose hormis le coran (et encore), Gims a donné dans une entrevue sa vision de l'Histoire antique. Les africains ont tout inventé, ont colonisé l'Europe les premiers et l'Egypte antique fut une puissance nucléaire aux cités illuminés de mille lumières... électriques (!)

Des mots pour rire ? Non. Car Gims montre ce qu'il est : un suprémaciste noir, un complotiste, un musulman bigot, un névrosé gavé de baratin "antiraciste" et colonialiste depuis son enfance, qui refuse aujourd'hui l'Occident en préférant se réfugier dans un discours stupide mais audible par sa "communauté". Il vend de la musique à tout le monde et s'affiche grand-public pour faire fortune, mais il montre sa vraie nature en privée : un inculte borné et superstitieux.

Le problème est l'influence qu'il exerce, par les réseaux sociaux, sur un jeune public déjà marqué par les discours farfelus. Un discours calculé : Gims flatte ses fans, beaucoup d'habitants des quartiers populaires issus du tiers-monde, qui apprécient ses sorties comme ils ont apprécié Dieudonné et d'autres rappeurs. Il parle islam, comme eux, car cela plait, mais son mode de vie n'a rien à voir avec la foi. Il aime l'argent facile, les filles à gogo, le luxe, très loin d'une morale de partage et de fraternité.

L'ennui, ce sont les conséquences sur les discours durant les cours d'Histoire à l'école et au collège. Plaignons les profs qui vont essayer de désamorcer les propos ridicules de Gims, devant un public scolaire très influençable et davantage galvanisé par les rappeurs millionnaires aux nombreux comptes sur les réseaux sociaux, que par les cours des fonctionnaires de l'éducation nationale qui s'arrachent les cheveux à essayer d'imposer le "vivre-ensemble" à des gamins déjà marqués par le communautarisme. Une alliance du fric, du repli sur soi et de l'étroitesse d'esprit.

La France est devenue une Bosnie-Herzégovine culturelle, où chacun a ses codes, sa musique, sa religion. En attendant peut-être pire, et Gims n'aura rien fait pour arranger les choses. D'ailleurs en cas de conflit il sera un des premiers à migrer, grâce au pognon gagné sur le dos des gogos qui l'auront trop écouté.

Si les anciens égyptiens furent de grands bâtisseurs malgré leurs moyens limités et développèrent une civilisation brillante, ils seraient effarés par la sottise de Gims, eux qui arrivaient à produire de la musique sans ordinateurs ni ingénieur du son. Et surtout, sans avoir attendu les rappeurs pour chanter, distraire et amuser sans sombrer dans le ridicule.

Dessin issu de Jeune Afrique.com

Une des sources de l'article : https://www.laprovence.com/actu/en-direct/11509784635337/video-pour-maitre-gims-les-egyptiens-de-lepoque-des-pyramides-avaient-lelectricite