Le chaos en France : Trump avait-il prédit le scénario actuel ?

Les médias mainstream en France suggèrent que les émeutes se seraient calmées lors de cette sixième nuit chaotique

L’ancien président Trump avait raison au sujet de la France il y a de nombreuses années. Il a déclaré :

« Je n’irais pas en France. Parce que la France n’est plus la France… » « Ce monde ferait mieux d’être très prudent et de devenir très dur et très intelligent. »

Traduction :

– Trump avait raison sur la France il y a sept ans…

– Trump : Je n’irais pas en France. Je n’irais pas en France parce que la France n’est plus la France. On ne m’aimera pas si je dis cela. La France n’est plus la France. Et ce monde ferait mieux d’être très prudent. Il a intérêt à devenir très dur et très intelligent.

Alors que les troubles en France déclenchés par la mort d’un adolescent d’origine nord-africaine se sont poursuivis pour la cinquième nuit, Paul Joseph Watson a donné son point de vue sur les raisons pour lesquelles l’agitation sociale s’est rapidement propagée à l’ensemble du pays.

Et contrairement aux responsables français qui accusent les « médias sociaux », PJW a déclaré :

« C’est ce qui arrive lorsque vous absorbez des millions de migrants dans un pays européen à un rythme accéléré, sans aucun plan, sans aucune perspective d’intégration. » – Youtube

Traduction :

L’enfer s’est déchaîné en France ces dernières nuits depuis la mort d’un jeune franco-algérien de 17 ans abattu par la police. Twitter : PrisonPlanet

Vidéo complète : https://www.youtube.com/watch?v=ot1ggNqILaM

Pour la cinquième nuit consécutive, des émeutiers ont incendié des véhicules et des bâtiments et pillé des magasins dans tout le pays.

Selon le ministère français de l’Intérieur, la police a arrêté 719 personnes aux premières heures de dimanche.

Reuters note que le chaos a été « moins intense cette nuit » (2 Juillet) que les 1 300 personnes arrêtées le 30 Juin soir, ce qui suggère que les émeutes se soient calmés après que plus de 45 000 policiers, ainsi que des dizaines de véhicules militaires blindés, aient été déployés dans tout le pays pour réprimer la violence.

Le président Emmanuel Macron a annulé sa visite en Allemagne et a rencontré des responsables dimanche 2 Juillet, pour élaborer des stratégies visant à réprimer certaines des pires violences que le pays ait connues depuis les manifestations des « gilets jaunes » en 2018.

Voici des images du chaos de la nuit dernière :

Traduction :

Émeutes en France : Un bâtiment a été entièrement détruit par des incendies à Borderouge, Toulouse.

Traduction :

– Alors que les émeutes raciales se poursuivent pour la cinquième fois en France, la maison familiale de l’ancien président de l’Union européenne a été détruite. @VincentJeanbrun

Le maire de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, est agressé. Des émeutiers ont mis le feu à une voiture et l’ont précipitée sur sa maison, en essayant de la brûler. Sa femme et ses jeunes enfants dormaient à l’intérieur. Les émeutiers ont ensuite attaqué sa femme et ses enfants alors qu’ils tentaient de s’enfuir, lui causant une fracture de la jambe. Plus de 700 émeutiers présumés ont été arrêtés la nuit dernière. Les émeutiers continuent de piller et d’incendier des bâtiments pour se venger de la mort d’un jeune Algérien français abattu par la police.

– Des émeutiers tentent de détruire la clôture de l’hôtel de ville de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, sur des images de télévision en circuit fermé. @VincentJeanbrun

Les scènes reflètent les émeutes BLM-Antifa de 2020 aux États-Unis, au cours desquelles des foules organisées et masquées ont détruit des barricades pour tenter de détruire des bâtiments.

Vincent Jeanbrun, maire de L’Haÿ-les-Roses, dans la banlieue sud de Paris, a déclaré que les émeutiers avaient tenté de l’assassiner, lui et sa famille.

« La nuit dernière, une étape importante a été franchie dans l’horreur et l’ignominie. Ma maison a été attaquée et ma famille a été victime d’une tentative d’assassinat », a-t-il écrit sur les médias sociaux.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



Summary of the fifth nights of riots in France :





- 871 fires on public roads



- 577 burned vehicles



- 74 burned buildings



- 719 people arrested



- 45 police officers and gendarmes injured



Traduction :

Bilan de la cinquième nuit d’émeutes en France : – 871 incendies sur la voie publique – 577 véhicules incendiés – 74 bâtiments incendiés – 719 personnes interpellées – 45 policiers et gendarmes blessés

Traduction :

La police repousse des pillards à Montpellier, en France. La ville côtière du sud-est proche de Marseille, épicentre des émeutes françaises.

Traduction :

ÉMEUTES EN FRANCE : La ville de Marseille, en France, connaît d’INTENSES émeutes ce soir où des criminels ont dévalisé un magasin d’armes et se sont armés de fusils.

Un concessionnaire Volkswagen vient d’être pillé et un MASSIF immeuble résidentiel est en train de brûler à Lyon. Marseille est une plaque tournante majeure pour les immigrés algériens, et la crise de l’immigration s’y aggrave de mois en mois.

Propagation aux frontières belges et helvétiques

Dans le même temps, les médias sociaux ont fait état d’une propagation de la violence aux pays voisins, la Suisse et la Belgique.

Traduction :

Les troubles qui ont pris naissance en France se sont étendus à la Suisse. Les vagues de protestation et d’agitation se sont infiltrées à Lausanne, marquant une escalade alarmante de l’influence des émeutes françaises.

… et voici ce qui s’est passé en 2017.

Et dans un rapport de 2021 qui fait froid dans le dos, 25 généraux français à la retraite ont averti M. Macron dans une lettre ouverte que le pays se dirigeait vers une « guerre civile » en raison de l’afflux de migrants.

Qu’a fait le président en réponse à cette lettre ? Il a menacé de punir les soldats en activité qui ont signé la lettre ouverte, selon France 24.

Retrouvez notre entretien « à chaud », avec le policier Bruno Attal, concernant le chaos engendré par la mort de Nahel.

Source : Zero Hedge

