Emmaüs France a célébré les 70 ans de l’appel de l’abbé Pierre pour soutenir les sans-abri et faire cesser la misère en France.

Emmaüs France a plein de qualités, mais je ne suis pas d’accord quand l’association pousse à la roue de l'encadrement des loyers. Je n'ai jamais trouvé un argument scientifique.

J'ai demandé à Bard qui m’a répondu :

L'impact de l'encadrement des loyers sur l'offre locative : une question complexe

L'effet de l'encadrement des loyers sur l'offre locative est un sujet complexe et controversé. Les études et les analyses disponibles présentent des résultats parfois contradictoires, et il est difficile de tirer des conclusions définitives.

Arguments en faveur d'un effet négatif sur l'offre locative :

Réduction de la rentabilité : Certains propriétaires peuvent considérer que l'encadrement des loyers rend la location moins attractive, car ils ne peuvent pas fixer le loyer au niveau qu'ils souhaiteraient. Cela pourrait les inciter à vendre leur bien ou à le retirer du marché locatif.

Diminution de l'investissement locatif : L'encadrement des loyers peut dissuader les investisseurs d'acheter des biens immobiliers pour les louer, car ils peuvent s'attendre à une rentabilité moindre.

Dégradation du parc locatif : Si les propriétaires ne peuvent pas augmenter les loyers pour compenser l'inflation et les coûts d'entretien, ils peuvent être moins enclins à investir dans la rénovation et l'entretien de leurs biens.

Arguments contre un effet négatif sur l'offre locative :

Stabilisation du marché : L'encadrement des loyers peut contribuer à stabiliser le marché locatif en limitant les hausses excessives des loyers. Cela pourrait inciter les locataires à rester dans leur logement plus longtemps, ce qui réduirait la vacance locative.

Protection des locataires : L'encadrement des loyers protège les locataires à faibles revenus contre des loyers trop élevés et leur permet de se loger plus facilement.

Encouragement à la construction : L'encadrement des loyers peut inciter les pouvoirs publics à investir dans la construction de logements sociaux et abordables, ce qui pourrait augmenter l'offre locative globale.

En réalité, l'impact de l'encadrement des loyers sur l'offre locative dépend de plusieurs facteurs :

Le contexte local : La situation du marché locatif est différente d'une ville à l'autre. L'encadrement des loyers peut avoir un impact plus important dans les zones où la demande est très forte et l'offre limitée.

Les caractéristiques du dispositif : Les modalités de l'encadrement des loyers, comme le niveau du plafond et les exceptions prévues, peuvent influencer son impact sur l'offre locative.

Le comportement des propriétaires : La réaction des propriétaires à l'encadrement des loyers peut varier en fonction de leurs motivations et de leurs perspectives économiques.

En conclusion, il est difficile de dire de manière générale si l'encadrement des loyers est contre-productif ou non. L'impact sur l'offre locative est complexe et dépend de plusieurs facteurs. Des études et des analyses plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre les effets de l'encadrement des loyers sur le marché locatif.

Voici quelques sources d'information supplémentaires sur l'encadrement des loyers :

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Observatoire Clameur

Conseil d'analyse économique

Je lui ai demandé s'il connaissait la chute du nombre de logements mis en location

Le nombre de logements disponibles à la location a chuté de manière significative en France ces dernières années.

Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance :

La hausse des prix de l'immobilier rend l'achat d'un logement plus difficile, ce qui incite davantage de personnes à rester locataires.

Les investisseurs locatifs sont moins nombreux à acheter des biens immobiliers, car la rentabilité locative est devenue moins attractive.

Les logements neufs mis en construction ne suffisent pas à répondre à la demande croissante, en particulier dans les zones tendues.

Les conséquences de cette chute du nombre de logements en location sont nombreuses :

Les loyers augmentent, ce qui met en difficulté les locataires qui ont des revenus modestes.

La pénurie de logements rend la recherche d'un logement plus difficile et plus longue.

Les conditions d'accès à la location se durcissent, avec des exigences plus strictes en matière de revenus et de garanties.

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour tenter de lutter contre la pénurie de logements, mais il est encore trop tôt pour en mesurer l'impact.

Voici quelques chiffres clés :

Le nombre de logements disponibles à la location a chuté de 36% en France depuis 2021.

La baisse est encore plus prononcée dans les grandes villes, comme Paris (-74%) et Lyon (-43%).

Le loyer moyen a augmenté de 5,5% en France en 2023.

Je lui ai demandé de comparer la chute du nombre de logements en location depuis 3 ans et les villes avec encadrement des loyers.

il est possible d'observer certaines tendances : La baisse du nombre de logements en location est plus prononcée dans les villes avec encadrement des loyers. Cela pourrait suggérer que l'encadrement des loyers peut avoir un impact négatif sur l'offre locative, mais d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle.



Il est important de noter que les études et les analyses disponibles sur l'impact de l'encadrement des loyers sont encore limitées.

Autrement dit, comme d’habitude, on légifère, mais on ne prévoit pas l’impact avant et on ne mesure pas l'impact après.

Imaginez si les décideurs du RER B agissaient comme les décideurs politiques. Ah oui. Désolé. Le RER B n’est plus un exemple de bon fonctionnement. Et pour diriger la RATP, il faut être futur ou ancien Premier Ministre.

J’ai l’impression qu’on est dirigé au doigt mouillé.