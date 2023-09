Le colonel Mac Gregor explique à Tucker Carlson pourquoi la guerre en Ukraine doit cesser rapidement

Selon Mac Gregor, si la guerre se poursuit, elle finira par atteindre le sol américain

Tucker Carlson a publié le 21 août une interview avec un ancien fonctionnaire de l’administration Trump, le Colonel Douglas Mac Gregor (retraité), qui a expliqué pourquoi la guerre en Ukraine a mis les États-Unis au bord d’une « guerre catastrophique qui pourrait facilement nous détruire ».

M. Carlson commence par une déclaration audacieuse :

« Presque tout ce que NBC et le New York Times vous ont dit sur la guerre en Ukraine est un mensonge. » « Ils affirment que l’armée russe est incompétente et que l’Ukraine est une démocratie, que Vladimir Poutine est Hitler et qu’il essaie de conquérir le monde. » « Heureusement, les Ukrainiens gagnent. » « Chaque affirmation est fausse, surtout la dernière », a déclaré M. Carlson, ajoutant que « l’armée ukrainienne n’ est pas en train de gagner – en fait, elle est en train de perdre gravement.« « L’Ukraine est en train d’être détruite. Sa population est massacrée. »

Colonel Douglas McGregor.

« La plupart des Américains ne savent rien de l’Ukraine », poursuit M.Mac Gregor, ajoutant que « s’ils connaissaient un tant soit peu l’histoire de l’Europe de l’Est, ils diraient tous « sortez ! »… parce que les guerres, le sang et la haine qui ont été entretenus pendant des siècles sont quelque chose que nous ne pouvons pas régler. »

Le ton des commentaires de Mac Gregor devient de plus en plus inquiétant au fur et à mesure que la discussion se poursuit.

Il note que le président Biden a autorisé le versement d’une « prime de combat », ce qui implique la présence de forces américaines sur le terrain en Ukraine.

« Ce serait une erreur de penser que les forces russes ne savent pas où elles se trouvent », explique le colonel à la retraite, qui souligne que les Russes envoient un message avec les récentes frappes de missiles de précision près des frontières de la Pologne et de la Moldavie : « Si vous pensez pouvoir vous cacher de nous, si vous entrez ici, si vous franchissez ces frontières, nous vous anéantirons. » « Nous devons accepter ces réalités parce que nous ne pouvons pas les vaincre », a-t-il fait remarquer en réfléchissant au fait que des personnes l’ont qualifié d' »antipatriotique » pour ses commentaires.

Ep. 18 Into the abyss : Colonel Douglas Macgregor tells us why the Ukraine war must end now. pic.twitter.com/a3bGLvJC4s — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 21, 2023

Traduction :

Ép. 18 Vers l’abîme : Le colonel Douglas Mac Gregor nous explique pourquoi la guerre en Ukraine doit cesser maintenant.

Il a résumé la situation en Ukraine de manière assez succincte :

« Si nous poursuivons cette guerre avec la Russie en Europe centrale et orientale, elle nous atteindra ici, aux États-Unis. »

Selon M. Mac Gregor, « la chose la plus intelligente à faire est de mettre fin à cette guerre maintenant », ajoutant que « les Russes ne toléreront jamais la présence de forces de l’OTAN sur le sol ukrainien. »

« Les forces ukrainiennes se rendent aux Russes au coup par coup, non pas parce qu’elles ne veulent pas se battre, mais parce qu’elles ne peuvent plus se battre, qu’elles ont tellement de blessés qu’elles ne peuvent plus les évacuer… » « Nous allons voir fondre cette armée pour laquelle nous avons dépensé tant d’argent. »

En ce qui concerne l’équipement utilisé pour les combats, Mac Gregor a déclaré qu’« une grande partie de l’équipement que nous avons envoyé là-bas est franchement obsolète… c’est très vieux, ce n’est pas nouveau. »

« Les défenses aériennes intégrées élimineront pratiquement tout ce qui vole dans le ciel », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous nous rabattrons alors sur une dissuasion nucléaire – une arme nucléaire tactique qui dit « si vous continuez à avancer, nous devrons utiliser une arme nucléaire. » « Nous ne voulons pas en arriver là, car l’idée qu’il existe des armes nucléaires dites tactiques, oh, ce n’est qu’une petite bombe nucléaire, cela ne précipitera pas une guerre nucléaire – l’utilisation de toute arme nucléaire va précipiter une escalade très rapidement », a-t-il déclaré.

Carlson termine en interrogeant Mac Gregor sur le « gauchiste américain déguisé en femme » qui est aujourd’hui le porte-parole de l’Ukraine et qui a affirmé que :

« Vlad Poutine est un vampire qui se baigne dans le sang des enfants ukrainiens. »

🇺🇦 Transgender Ukrainian military spokesperson fantasizes about blood dripping from Putin’s mouth pic.twitter.com/7m6vtdzorN — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 14, 2023

Traduction :

Un porte-parole militaire ukrainien transgenre fantasme sur le sang qui coule de la bouche de Poutine.

Mac Gregor demande : « Est-ce que c’est un homme transgenre ? » Ce à quoi Carlson répond : « Oui, c’est un homme avec de faux seins. » Mac Gregor rétorque :

« Je pense que tout le reste est faux aussi… cette guerre est une catastrophe… les gens qui baignent dans le sang sont à Kiev et à Washington. »

