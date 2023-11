Le Commandant en chef de l’Ukraine fait un aveu surprenant

Le Général Valery Zaluzhny a admis qu’une « percée profonde et magnifique » de l’Ukraine est désormais peu probable

Il y a à peine un mois, avant que l’attention du monde et des médias internationaux ne se détourne rapidement de l’Ukraine pour se focaliser uniquement sur la guerre entre Israël et Gaza, il y avait des choses que l’on n’était pas censé dire – et si on le faisait, on courait le risque d’être dénoncé et taxé de « pro-Kremlin » ou de « sympathisant de Poutine ».

En tête de liste des points de discussion interdits figurait l’observation selon laquelle l’Ukraine échoue, voire perd, dans la contre-offensive et dans son objectif de guerre global consistant à repousser les envahisseurs russes.

Cette semaine, le plus haut commandant militaire ukrainien, le général Valery Zaluzhny, a admis qu’il n’y aurait pas de percée et que la situation sur le champ de bataille était dans une impasse.

Il a fait ces remarques à The Economist et l’aveu a attiré l’attention d’autres publications importantes, notamment le New York Times, qui a souligné que « ses commentaires marquaient la première fois qu’un commandant ukrainien de haut rang déclarait que les combats étaient dans l’impasse… ».

En outre, le NYT a indiqué que « c’est l’évaluation la plus franche faite jusqu’à présent par un haut responsable ukrainien de la contre-offensive militaire qui est dans l’impasse ».

Ukraine’s Gen Valery Zaluzhny :. “Just like in WWI we have reached the level of technology that puts us into a stalemate." It would take a massive technological leap to break the deadlock. “There will most likely be no deep and beautiful breakthrough.” https://t.co/QPDTTXlj9Q — David Wessel (@davidmwessel) November 3, 2023

Le général ukrainien Valery Zaluzhny :. « Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique qui nous place dans une impasse. Il faudrait un saut technologique massif pour sortir de l’impasse. « Il est très probable qu’il n’y aura pas de percée profonde et magnifique.

Le général Zaluzhny a affirmé sans ambages dans cette nouvelle interview :

« Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique qui nous place dans une impasse. »

Il a ensuite insisté sur le fait qu’il n’y aura probablement pas de guerre profonde :

« Il est très probable qu’il n’y aura pas de percée profonde et magnifique. » – The Economist

En effet, au cours des six derniers mois, les lignes de front n’ont pratiquement pas changé et, au contraire, l’Ukraine a été repoussée dans ses avancées minimales du début de l’été, alors qu’elle disposait d’un armement neuf des États-Unis et de l’OTAN.

L’explication du commandant ukrainien le plus haut gradé concernant les erreurs de calcul de Kiev est intéressante :

Le général a également déclaré qu’il avait sous-estimé la volonté de la Russie de sacrifier des troupes afin d’empêcher une percée et de prolonger la guerre. « C’est là mon erreur », a-t-il déclaré. « La Russie a perdu au moins 150 000 hommes. Dans n’importe quel autre pays, de telles pertes auraient mis fin à la guerre. » Son décompte des pertes russes n’a pas pu être vérifié de manière indépendante. – New York Times

De nombreux analystes estiment que le président Poutine n’a peut-être pas l’intention de voir ses forces tenter de s’enfoncer davantage en Ukraine, étant donné que l’un de ses principaux objectifs de guerre est de consolider son emprise sur le Donbass et les quatre « territoires annexés ».

Il semble que l’armée russe reste sur place, satisfaite d’avoir une emprise ferme sur la majeure partie de l’est et une grande partie du sud.

Ukraine’s Top Commander Says War Has Hit a "Stalemate"



That even Ukrainian officials except Zelensky (who they regard as delusional) are now admitting this shows how futile this war is.



Sending another $60b will only prolong the destruction and kill more Ukrainian conscripts. pic.twitter.com/XDpTp8RrWj — Glenn Greenwald (@ggreenwald) November 2, 2023

Traduction :

Le commandant en chef de l’Ukraine déclare que la guerre est dans une « impasse ».

Le fait que même les responsables ukrainiens, à l’exception de Zelensky (qu’ils considèrent comme délirant), l’admettent aujourd’hui montre à quel point cette guerre est futile. L’envoi de 60 milliards de dollars supplémentaires ne fera que prolonger la destruction et tuer davantage de conscrits ukrainiens.

Commentant le nouvel aveu de Zaluzhny sur l’impasse de la situation, qu’il a également utilisé pour demander des armes plus nombreuses et plus lourdes aux partenaires occidentaux, le journaliste Glenn Greenwald a conclu ce qui suit…

« Dès le début, tout le monde a été traité d’« agent du Kremlin » lorsqu’il a souligné que le seul résultat du financement de cette guerre par les États-Unis serait la mort et la destruction massives des Ukrainiens, et un sentiment anti-américain croissant de la part de ceux qui considèrent que les États-Unis financent toutes les guerres. » « Des leçons qui valent la peine d’être tirées. » – Glenn Greenwald- X

Source : Zero Hedge

https://geopolitique-profonde.com/