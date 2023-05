Le conflit d’intérêts au Soudan met les Arabes à l’épreuve

Des rapports occidentaux font état d’un conflit d’intérêts entre la Chine et la Russie au Soudan, les intérêts des deux nations alliées semblant s’opposer dans le pays.

La Chine cherche à accroître son influence en Afrique par le biais d’initiatives géopolitiques, économiques et commerciales, tandis que la Russie tire parti de ses liens historiques avec le Soudan sous l’ère Bashir et s’appuie sur les activités du groupe paramilitaire Wagner, qui a établi une présence dans de nombreux pays africains et se positionne comme un contrepoids à l’influence traditionnelle de la France, à la fois dans le cadre d’alliances traditionnelles et en coopération avec des pays luttant contre des organisations terroristes qui prolifèrent dans plusieurs régions du continent.

La Russie entretient des relations étroites avec les deux parties du conflit soudanais, comme en témoignent les rencontres du ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov avec Burhan et Hemeti lors de sa tournée africaine en février de l’année dernière. Des rapports font état d’une coopération dans le secteur de l’exploitation minière et de la prospection aurifère, ainsi que de projets d’établissement d’une base navale russe sur les rives de la mer Rouge.

Le Soudan est un champ de bataille essentiel pour la domination et l’influence régionales et internationales, et la Chine est son deuxième partenaire commercial. Le triangle américano-chinois-russe nourrit d’importantes ambitions stratégiques à l’égard de ce pays arabe, et le conflit en cours au Soudan offre sans aucun doute aux États-Unis une excellente occasion de renforcer leur influence en Afrique dans le contexte de la lutte pour la domination contre leurs rivaux stratégiques.

Les États-Unis ont joué un rôle actif dans le récent accord de cessez-le-feu et communiquent intensivement avec les parties à la crise, Burhan et Hemeti. Ils s’efforceront certainement de garantir et de sauvegarder leurs intérêts tout en limitant en particulier la capacité de la Russie à s’infiltrer en Afrique par la porte d’entrée soudanaise.

La Chine semble adopter une approche prudente et surveiller de près l’impact de l’initiative « la Ceinture et la Route », qui englobe presque toutes les nations africaines. Alors que la Chine cherche à améliorer sa position internationale, l’Afrique est devenue un champ de bataille de plus en plus critique pour la concurrence, Pékin finançant des projets énergétiques et des investissements dans de nombreux pays africains.

Selon les estimations de la recherche américaine, les investissements chinois dans les infrastructures énergétiques en Afrique subsaharienne ont été multipliés par dix au cours de la dernière décennie, atteignant environ 15 milliards de dollars. En revanche, les entreprises américaines n’ont signé des contrats de fourniture d’énergie électrique qu’avec trois pays africains, tandis que les entreprises chinoises ont signé des contrats avec 15 pays. L’Atlantic Council estime que les investissements de la Chine en Afrique s’élèvent à environ 54 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse les investissements totaux de la Banque mondiale, estimés à environ 34 milliards de dollars.

La situation au Soudan est sans aucun doute un test critique pour la diplomatie arabe, en particulier pour l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en collaboration et en coordination avec l’Égypte. Ces trois parties doivent travailler ensemble pour désamorcer et résoudre rapidement les crises arabes de ces dernières années.

Il peut être vital pour ces pays de contenir la crise soudanaise avant qu’elle ne s’aggrave et ne devienne une autre crise arabe chronique, étant donné l’impact géopolitique direct de la situation sécuritaire au Soudan sur l’Égypte et l’Arabie saoudite. Ils doivent garantir la sécurité de la navigation dans la mer Rouge et l’absence de conflits militaires sur la rive opposée.

Alors que l’Arabie saoudite cherche à mettre fin à la crise yéménite et qu’elle a réussi à apaiser les tensions avec l’Iran, elle s’est tournée vers l’ouverture d’un nouveau chapitre dans ses relations avec la Syrie.

Compte tenu des relations solides qu’entretient Riyad avec des acteurs régionaux et internationaux tels que l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Turquie, les États-Unis, la Chine et la Russie, le Royaume pourrait avoir un intérêt significatif à freiner l’escalade du conflit soudanais.