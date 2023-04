Le Conseil constitutionnel dans la comédie de l’exercice du pouvoir.

@Attila

tout-à-fait d’accord.

Mais la distribution des cartes est biaisée.

Le système de « démocratie représentative » a toujours été un jeu de dupes à travers les découpages électoraux et les élections au seconde degré des assemblées « hautes ».

Ce système hypocrite et manipulé a permis aux dominants de maintenir une « paix sociale », avec quelques soubresauts, pendant plus d’un siècle en l’accompagnant de la carotte « ascenseur social » (dont l’ascension ne permettait d’atteindre éventuellement que des étages intermédiaires si on ne trichait pas).

La mondialisation et le recours effréné à la robotisation, pour la production comme pour l’administration, ont rendu ce système obsolète. Mais ce qui le remplace mène à l’autodestruction les bénéficiaires de ce tournant sociologique : l’économie suppose un circuit, même les filtres ne laissent passer que les miettes pour les plus démunis. Or, ce qui se met en place ressemble à la culture irriguée : à force de pomper la nappe phréatique sans la renouveler, on finit pas l’épuiser et on se retrouve en culotte courte.

Le cycle production-consommation est brisé. Quand le différentiel pays riches-pays pauvres sera épuisé (ça vient de plus en plus vite), l’humanité sera confrontée au même problème que celui des dinosaures quand une astéroïde a percuté la terre au Yucatan, provoquant un cataclysme climatique planétaire.,

Le problème de l’« opposition », c’est qu’il faudrait sortir de la logique économique imposée par la caste dominante, et ça, peu de gens y sont prêts. Par exemple, la première mesure à prendre serait d’interdire la propriété privée du sol. Je vous laisse décliner les conséquences