Le coût exorbitant du diabète...

@rosemar



du sucre partout... et le sucre est très addictif, comme le sel

Le sucre se fixe sur les mêmes récepteurs que ceux de la cocaïne, ce qui rend les personnes très dépendantes.

Bien que la médecine alerte sur ce point rien n’y fait. Le sucre est aussi le générateur des poussées d’insuline qui conduit à la sensation de faim ... donc à la consommation et c’est bon pour la croissance économique.

Pourquoi voulez-vous qu’un tel prodige disparaisse, il n’est que bénéfique pour une société dont les fondements ne reposent que sur des principes économiques obsolètes dont la croissance à l’infini est la ligne directrice ? La santé des personnes est accessoire dans ce contexte.

Nos sociétés sont sclérosées par ce type de cercles vicieux et rien ne changera, bien au contraire, il faut plus de consommateurs de sucre qui consommeront de plus en plus de sucre et qu’on maintiendra autant que possible dans un état de santé très passable afin d’alimenter le système économique (consommation de médicaments en tout genre).

Si la durée de vie ne cesse de se prolongée en moyenne, l’état de santé de nos anciens ne cesse de se dégrader, la plupart ne vivent que par l’apport de traitement médicaux journaliers et définitifs ce qui alimente notre beau système économique. Et vive nos belles démocraties occidentales et les veaux qui la composent.