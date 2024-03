Le Covid 19 s’attaque au QI, mais ne fait pas de politique ?

Une étude réalisée en ligne par l'Imperial College de Londres, attesterait d'une perte des capacités cognitives des gens infectés par le Covid. Une étude sur plus de 100 000 volontaires, mériterait que ses résultats soient confirmés par d'autres chercheurs. Chacun sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais si cette étude scientifique dit vraie et que le coronavirus s'attaque au cerveau, on peut dès lors imaginer le pire au niveau des premiers de cordée du monde entier, diminués cognitivement par la maladie.

Il n'est pas si incongru que ça de se poser des questions sur la lucidité de dirigeants âgées de 70 à 81 ans, voire plus, ceux touchés par le coronavirus et même les autres. Sans toutefois ignorer les plus jeunes décideurs, eux aussi infectés par un mal qui s'attaque au mental. Surtout sur les potentialités de ceux qui ont le doigt sur un bouton nucléaire. Pour ne pas faire injure aux géopoliticiens les plus doués des réseaux sociaux, ainsi que ceux d'autres sites où la parole peut se libérer sans trop d'entraves, il va sans le dire et pourquoi ne le dirait-on pas, que dans certains pays de la planète, lorsque le dirigeant suprême a été touché par le virus, cela reste un secret d'État. Maintenant, perdre de 3 à 9 points de QI est-ce si grave ?

L'auteur vacciné et épargné, imagine sans doute un risque mortel qui n'existe pas, le vrai danger étant les virus tueurs qui n'ont pas fini d'affoler une planète qui se dérègle plus que jamais et sur laquelle quelques guerroyeurs, tristes victimes de leurs délires paranoïaques, s'agitent et font couler le sang des autres.

Si vous avez-vous remarqué des changements de comportement chez les décideurs, et même chez les oppositions politiques depuis le 24 février 2022 ; cela n'a aucun rapport avec le Covid, la peur ou la surprise, peut-être. Rien à voir également avec les massacres du 7 octobre 2023 qui trouvent des prolongements guerriers encore plus terribles dans une bande de Gaza qui vit l'horreur tous les jours sans en voir la fin, mais a faim tous les jours certainement.

Plus proche de nous, le Président de la République française vient encore d'avoir une parole polémique sur l'envoi de troupe au sol en Ukraine. Certains diront qu'enfin, il affronte Poutine les yeux dans les yeux, et qu'il n'est plus question de l'entendre dire "qu'il ne faut pas humilier la Russie". D'autres diront que notre chef d'État irresponsable se prend pour un chef de guerre et entraine la France vers le chaos ! Mais non, l'infection par le Covid d'Emmanuel Macron n'y est pour rien. Le président est disruptif et imprévisible naturellement. Il faudra donc nous étonner de rien dans l'avenir, car avec lui tout est possible.

Revenons à notre si redouté Covid qui aujourd'hui ne fait plus peur sous le nom du variant Omicron. Selon l'étude, les patients infectés, mais guéris en moins d'un mois, affichent une perte de 3 points de QI par rapport aux personnes non contaminées.

Il a été également constaté une perte de 6 points chez les sujets qui présentent toujours des symptômes trois mois après l'infection. Plus grave encore, les personnes hospitalisées en soins intensifs présentent une perte de 9 points de QI.

L'étude "ne permet pas de dire si les fonctions cognitives des personnes qui se sont rétablies du Covid-19 finiront par s’améliorer".

En attendant plus d'informations sur le "brouillard cérébral" qui n'est peut-être pas dû seulement au Covid. Au point où nous en sommes, il n'est pas interdit de réfléchir un peu. Le Canard enchaîné de cette semaine qui écrit une brève sur cette étude britannique, en tire la conclusion satirique suivante : "Encore un complot pour nous vendre davantage d'intelligence artificielle". Le Canard aurait-il attrapé le Covid...

Sources : New England Journal of medecine - Le Parisien

Photo emprunté sur le site Allodocteur