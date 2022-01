Le covid révélateur des maux qui nous rongent

LE COVID REVELATEUR DES MAUX QUI NOUS RONGENT

Dans les années qui ont précédé la crise sanitaire, on pouvait s’attendre à ce que de graves événements adviennent assez rapidement.

PARER A LA CRISE ECONOMIQUE MONDIALE

En effet, à l’échelle mondiale, les milieux financiers et les grands trusts industriels qui en dépendent faisaient face à une situation très dangereuse. Il devenait urgent d’engager dans les meilleurs délais des réformes drastiques au niveau de l’économie mondiale, l’objectif prioritaire pour les puissances occidentales étant d’empêcher la Chine en partenariat avec la Russie de les devancer sur le plan économique.

Ainsi fût lancé le grand plan de restructuration de l’économie mondiale, préparé de longue date, nommé : La Grande Réinitialisation ou le Great Reset. C’est grâce à la numérisation de l’économie, l’utilisation de nouvelles technologie et de l’intelligence artificielle que cette révolution deviendra possible. Ce nouveau monde nous est vendu comme incontournable. Il est sensé nous faire accéder à une nouvelle dimension de notre être et à de nouveaux pouvoirs.

Encore fallait-il le faire accepter par les populations dans un climat de défiance généralisé par rapport aux pouvoirs en place se traduisant par des manifestations de mécontentement partout dans le monde sans parler de l’augmentation des violences de toute sorte.

LES LEVIERS DE LA GRANDE REINITIALISATION DE LA SOCIETE

Pour y parvenir, nos élites, c’est-à-dire une poignée d’hommes d’affaire ayant entre leur main l’essentiel du pouvoir économique mondial, vont chercher à s’imposer en douceur, en développant différents stratagèmes. C’est ainsi que deux problématiques sociétales réelles vont être instrumentalisées pour servir de levier pour réaliser leurs objectifs.

Quelles sont ces deux leviers ?

1 Mettre en place un scénario de crise pandémique en surfant sur les épidémies saisonnières à virus qui sont aujourd’hui bien connues.

en surfant sur les épidémies saisonnières à virus qui sont aujourd’hui bien connues. 2 Sonner l’alarme sur les risques imminents de réchauffement climatique.

Voici les deux épouvantails que l’on nous brandit sans cesse pour nous effrayer dans le but d’obtenir notre consentement à toutes les restrictions de liberté qui s’annoncent. Soyons sans illusion, l’élite qui détient le vrai pouvoir n’a pas pour objectif le bien des peuples mais uniquement la volonté de préserver ses privilèges et de faire prospérer ses intérêts.

La croissance verte leur permet d’imposer de nouveaux objectifs dans les domaines industriels pour relancer la croissance en permettant aux grands groupes de s’accaparer les nouveaux marchés créés. La numérisation de la société va permettre, d’une part, d’accéder à un contrôle étroit des populations grâce au traçage mis en place à l’occasion de la pandémie et, d’autre part, de contrôler l’évolution les marchés en édictant des nouvelles normes que seules les grosses entreprises high-tech seront en mesure de respecter. Ainsi, le label de biosécurité pour l’élevage pourrait imposer un modèle de productions industrielles au sein de constructions verticales aseptisées et interdire toutes les petites productions indépendantes et l’autoproduction, en invoquant des raisons de sécurité sanitaire impérieuses.

Nous connaissons bien la force corruptrice de l’argent auprès de personnes qui n’ont que peu de moralité et beaucoup d’ambitions personnelles. C’est ainsi que les milieux scientifiques et politiques rivalisent de zèle pour servir au mieux les intérêts des grands groupes en prétendant servir l’intérêt général. En partenariat avec des professionnels acquis à leur cause, ils fixent les agendas et leurs agences de com. échafaudent le discours qui leur convient qui sera ensuite diffusé dans le monde entier grâce à la complicité des gouvernements contraints par le chantage de la dette. La plupart des pays ont contractées des dettes colossales que la crise du covid19 a rendues abyssales faisant de pays comme la France des proies sans défense à la merci des dictats des milieux financiers.

La plupart des responsables n’ont plus beaucoup d’éthique. Plus ils mettent de l’énergie pour nous persuader qu’ils agissent pour le bien commun en se basant sur des faits scientifiques irréfutables plus vous pouvez être sûrs que, l’éthique, cela fait longtemps qu’ils l’ont perdu et que les faits sont tellement déformés que c’est exactement le contraire de la réalité qu’ils veulent nous faire avaler. Nous, nous ne savons pas. Nous devons les croire sur parole.

Cette pandémie de covid19 n’est qu’une fausse alerte. Des professionnels chevronnés, grands spécialistes de ces questions comme l’épidémiologiste Laurent Toubiana et le professeur Denis Rancourt nous expliquent bien ce qu’il en est et remettent cette pandémie à sa juste place. Mais nos responsables sont fâchés avec la réalité et passent leur temps à la nier.

SI nous sommes capables de faire des prévisions assez précises du temps qu’il fera demain, nous ne sommes impuissant à le modifier. IL en est de même pour les épidémies. Si les spécialistes connaissent bien leurs évolutions, personne n’est capable de les maitriser et encore moins de nous en préserver même s’ils cherchent à nous persuader du contraire. La preuve nous est donnée avec l’échec du vaccin contre la grippe ainsi que l’échec de la lutte contre les épidémies à virus dans le domaine des élevages industriels. Les milieux vétérinaires affirmaient avant la crise n’avoir jamais réussi à trouver un vaccin contre les coronavirus. Et voilà que tout d’un coup, grâce au génie génétique, comme par un coup de baguette magique, l’impensable est arrivé. Un vaccin à ARN messager allait être mis sur le marché en un temps record avant même que les essais soient terminés. C’est le fabriquant lui-même qui garantit son efficacité incroyable. C’est uniquement sur les conclusions établies par ce seul labo qui, d’ailleurs, est connu pour avoir triché dans le passé qu’il a été choisi comme fer de lance de la vaccination mondiale. Quand on sait, en plus, qu’il a de solides appuis au sein des hautes instances sanitaires internationales et au cœur même de la gouvernance européenne, tout cela sent les conflits d’intérêts à plein nez. Ils se moquent de nous sans même se cacher tellement ils sont convaincus de l’emprise qu’ils exercent sur nous, terrorisés que nous sommes par toutes les calamités qu’ils nous prédisent et dont ils seraient les seuls à être capable de nous prémunir.

En ce qui concerne l’état de notre écosystème terrestre, les causes de ses dégradations considérables sont bien connues aujourd’hui. Les remèdes qui sont proposés par nos élites à travers les nouvelles orientations prises ne sont pas de nature du tout à améliorer la situation. Elles deviennent des enjeux de croissances économiques gigantesques. Elles sont destinées avant tout à conforter les positions hégémoniques des grands groupes industriels et au lieu d’améliorer la situation, elles vont être à l’origine de nouveaux désastres non seulement sur le plan écologique mais aussi sur les plans sanitaire et social. L’objectif affiché ne pourra jamais être atteint au final si au départ il n’existe pas une sincérité totale quant au but à atteindre. Les personnes qui ont passé leur vie à amassé des fortunes colossales ne sont pas crédibles quand elles prétendent vouloir nous sauver. Pourquoi nous en remettons nous à nos gouvernements aussi facilement ? Par peur, conformisme, impuissance, égoïsme, indifférence, naïveté, ignorance, culpabilité. L’emprise

psychique qu’ils exercent sur nous à travers les médias est devenue énorme. Ils nous ont déjà trahis 100 fois et nous continuons à leur faire confiance. Que faut-il pour que nous nous réveillions ?

Nos gouvernants sont en train de criminaliser ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Les vrais criminels sont ceux qui pointent leur doigt accusateur. Tous les responsables qui font du zèle pour servir cette cause infâme connaissent aujourd’hui leur heure de gloire sur les plateaux télé. Ils sont à dénoncer avec force. Ils sont la honte des nations et l’heure viendra où ils devront rendre des comptes.

CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN

L’hyper concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques-uns fait peser d’énormes dangers sur le devenir de l’humanité. Aucun homme providentiel ne viendra à notre secours. L’état providence n’existe plus et ne reviendra pas. Nos gouvernants sont tout juste bons à liquider tous nos acquis sociaux conquis de haute lutte et à brader à grande vitesse toutes les richesses de notre pays. Il n’est plus possible de laisser notre destin entre les mains d’une élite corrompue qui s’accrochera à son pouvoir jusqu’au bout. Ce n’est plus d’en haut que viendra le salut mais de la base. C’est aux populations de s’organiser en local pour reprendre leur destin en main. Le mot d’ordre général doit être le suivant : « les populations doivent s’engager dans la reconquête de leur autonomie locale sur leur territoire grâce à une véritable coopération entre tous ». La dynamique est déjà engagée et est appelée à se développer. Mais ce qu’il faut savoir c’est que les pouvoirs en place feront tout pour la contrecarrer.

Les vraies forces de progrès émergeront et s’organiseront au fur et à mesure que le système en place s’enfoncera dans des crises toujours plus graves jusqu’à ce qu’il s’effondre. Ensuite, nous vivrons une période de transition tâtonnante et bouillante qui aboutira à la mise en place d’une véritable démocratie participative, c’est-à-dire à la gouvernance de la société par le peuple pour le peuple. Cela peut paraître utopique. Ca ne l’est que pour les indécrottables qui n’accepterons jamais de renoncer aux systèmes de gouvernance pyramidaux, sources de privilèges pour ceux qui sont en haut. C’est, au contraire, le plus grand de tous les défis auquel l’humanité doit faire face aujourd’hui. Elle a entre ses mains tous les atouts pour y parvenir. Il ne nous reste plus qu’à nous mettre en chemin avec confiance et détermination. Inutile de prendre les armes. Il nous faut construire patiemment des alternatives solides de façon non violente dans l’attente du moment de bascule qui verra les véritables forces de progrès l’emporter sur tous les archaïsmes.