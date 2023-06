Le cri d’alerte de Xi Jinping : la sécurité nationale de la Chine est en péril, les responsables sont appelés à l’action

@titi

Tout l’art du manipulateur (ou du menteur) consiste à énoncer une partie de la vérité pour soutenir son discours trompeur . En voici un exemple frappant (probablement une coïncidence, un accident) :

titi : « Au début de la guerre, la Chine n’avait le soutient que d’un pays : l’Allemagne. »

wikipedia : « La seconde guerre sino-japonaise est un conflit militaire qui dura de 1937 à 1945, »

1937 donc...

"L’Allemagne nazie, jusqu’en 1938, et l’Union soviétique jusqu’en 1941, fournirent un important soutien technique aux forces chinoises. L’Union soviétique souhaitait, par cette aide, empêcher le Japon d’envahir la Sibérie comme lors de la bataille de Khalkhin Gol, afin d’éviter une guerre sur deux fronts. De plus, elle espérait que tout conflit entre le Kuomintang et les Japonais aiderait le Parti communiste.«

Tiens, tiens, on y parle de l’Allemagne qui aide la Chine jusqu’en 1938 (en gros, un an donc...) et de l’URSS (plus longtemps) ce que notre titi agoravoxien omet de mentionner ( je laisse le soin au lecteur d’émettre des hypothèses sur le motif de cet oubli ).

wiki toujours : »Le Royaume-Uni préféra l’aide économique.« (pas folles les guêpes, un petit billet à se faire, éventuellement ?) En fait, non, la monnaie de singe (papier) à la Chine, les métaux précieux à qui ? à qui ?

»En échange, les Britanniques devinrent détenteurs des réserves chinoises d’argent-métal. Ils conservaient une partie de ces réserves sous bonne garde dans l’enclave de Tientsin qu’ils durent évacuer sous la pression japonaise fin 1940, mais en emportant secrètement l’argent.«

Et moi qui nourrit de vilaines pensées sur les actions et motivations britanniques...

Quand aux américains, leur participation se borna à une brigade de volontaires (les Tigres volants) et à la loi prêt-bail ( un autre petit billet à se faire, on ne se refait pas...)

»https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-bail

On te prête du fric mais on te pique tes métaux précieux, là encore...

Une fois encore, pêchant par omission, titi omet de signaler que " Les troupes soviétiques comptaient plusieurs milliers de techniciens, experts, et conseillers militaires (tankistes, médecins, pilotes, officiers, etc.), dont 450 pilotes et techniciens, qui apportèrent une contribution aux combats et à la construction d’avions. Environ 200 pilotes soviétiques mourront en Chine entre 1937 et 1939. Gueorgui Joukov assista à la bataille de Taierzhuang. En 1939, l’Armée soviétique intervint officiellement pour repousser l’incursion japonaise en Mongolie.«

Les Soviétiques ont interrompu leur aide suite au pacte Molotov-Ribbentrop dont j’ai déjà expliqué ailleurs l’origine et qui en porte réellement une grosse part de responsabilité .

Combien de pilotes américains tués en Chine exactement ? Pas beaucoup surement, voire pas du tout vu que je n’ai trouvé aucun chiffre à ce propos .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tigres_volants_(escadrille)

Une escadrille, ça va pas chercher bien loin, niveau aide, voyons

escadrille définition : une escadrille de chasse comporte généralement une vingtaine d’avions répartis en trois escadrons .

Une aide, certes, mais déterminante ? Surement pas .

A noter qu’on présente Hiroshima et Nagasaki comme les raisons primordiales de la capitulation japonaise, sans mentionner que les Soviétiques avaient écrasé l’armée japonaise, lui ôtant tout espoir de ce côté .( un oubli, encore, ça arrive...)

Alors, c’est sur que l’ensemble des »occidentaux" ont nui historiquement à la Chine, chacun à différentes périodes, mais pas tous au même niveau d’intensité .