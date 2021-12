Le danger ce n’est pas Omicron mais les hystériques qui dirigent la France

Contre l’Absurdie et pour la démocratie rejoignez la vague des citoyens qui refusent l’apartheid en France, qui veulent que la Raison l’emporte ! Lisez le message d’espoir du prix Nobel M Lewitt

J’apporte mon total soutien à cette pétition

https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-pass-vaccinal-5503/

Rodolphe Bacquet – La lettre alternatif bien-être <rbacquet@mail1.alternatif-bien-etre.info>

MAIS IL FAUT REINFORMER OMICRON N'EST PAS LA BETE DU GEVAUDAN, LES DOCUMENTS JOINTS LE PROUVENT



nomotchi@nomo_tchi « Le succès ou l’échec, dans des circonstances totalitaires, est dans une très large mesure une question d’opinion politique organisée et terrorisée. » H. Arendt

Macron a choisi de punir plus encore les non vaccinés car Omicron le rend fou… Le variant serait 25 fois moins dangereux selon les Sud africains mais il révèle les risques des injections et met en évidence le caractère criminel de l’interdiction des soins précoces… Alors la vague mensongère prend de l’ampleur, il faut effrayer avant de proclamer dans quelques semaines… les injections nous ont sauvés d’Omicron …Et pourtant leur effet se révèle contre productif

Plus une « vague », mais un « raz de marée ». En audition devant l’Assemblée nationale ce mercredi, pour défendre le projet de loi sur le passe vaccinal et les outils de gestion de la crise sanitaire, Olivier Véran a déclaré que 208 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Un nouveau record, alors que le virus profite des conditions hivernales et de l’arrivée du variant Omicron.

Malheureusement la France sera le seul pays à ne pas suivre l’évolution d Omicron :

Réfléchissez deux minutes, si leur vaccin boosté est capable de diviser par 12 la contamination cela signifie que sans lui 2,5 millions de personnes seraient contaminées tous les jours….

Israël abandonne les injections :



LES CHIFFRES D'AVANT OMICRON : mentir toujours mentir pour faire croire que les piquouzes étaient miraculeuses

Communiqués par le Pr Chabriere les derniers chiffres de la DREES ( première semaine de décembre)

80% des contaminés de plus de 20 ans sont vaccinés, idem pour les 2/3 des personnes décédées

CE QUE CHANGE OMICRON les piquouzes exposent et ne protègent pas

Les risques de contamination sont plus élévés pour les piquouzés que pour les autres ;

HEUREUSEMENT LES DECES DECROCHENT AVEC OMICRON ET LA VACCINATION N’Y EST POUR RIEN

Covid19Crusher@Covid19Crusher Do I read these data from University of California San Francisco correctly ? The vaccinated are now more symptomatic than the non-vaccinated ?? À l’origine en anglais et traduit par Est-ce que je lis correctement ces données de l’Université de Californie à San Francisco ? Les vaccinés sont désormais plus symptomatiques que les non vaccinés ??



Martin Blachier@MartinBlachier· 34 min Hospitalisations (gris) et réanimation (orange) ont toujours été corrélées à Londres. Mais plus maintenant… Ce qu’on avait vu en Af du S se vérifie à Londres. Les patients Omicron ne vont pas en réanimation !! Est ce qu’on peut se calmer maintenant ?



Is this from an alternate universe where all the old “facts” are being turned on their head. Will we soon hear that COVID-19 Is 2X to 4X as bad as severe flu ? Will we hear that most died WITH not OF. Will we hear that all the collateral damage was a mistake ? Is this a dream ?