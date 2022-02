Le Développement dur du râble !

Mis sur internet via le réseau Canopé : Ces projets s’adressent aux élèves et aux enseignants afin que chacun phosphore sur le bien-être du « développement durable » !

Le réseau Canopé noudi :

« Le retour des beaux jours et des températures clémentes est une aubaine pour sensibiliser vos élèves à la préservation de la planète. Lutte contre le gaspillage alimentaire , protection du patrimoine naturel et culturel , gestion des déchets , réalisation d'un jardin pédagogique, etc. Cette semaine, retrouvez des formations et des ressources pour engager votre classe dans des projets pédagogiques en lien avec le développement durable . »

Imaginons dans une classe un (1) seul élève très conscient de ce qui se passe dans le bas monde des adultes, où c’est certain pour rien il voudra y entrer…

1 - « Le retour des beaux jours » Mouais, avec toutes les restrictions encore en cours + ce pass vaccinal et ses 4,5 millions de français qui sont retombés dans la catégorie honnie des parias non-vax, peut-on parler de beaux jours ?

2 – « Lutte contre le gaspillage alimentaire » Parle-t-on des hypermarchés qui remplissent des bennes entières et qui pour être certain que les pauvres ne pourront s’y nourrir y balancent de l’eau de javel.

3 – « protection du patrimoine naturel et culturel » - Patrimoine naturel, donc la nature, les arbres, les plantes, Monsanto et - Patrimoine culturel, les églises qui tombent en ruine etc. Cette phrase typiquement fourre-tout, qui ne mange pas d’pain…Ecolo !

4 – « gestion des déchets » Pourquoi ne parle-t-on pas de TOTAL, et ses 16 milliards de bénef ? C’est d’abord eux qui devraient apprendre à gérer leurs déchets non ?

5 – « des projets pédagogiques en lien avec le développement durable. » Lorsque nous lisons ce genre de phrase creuse et répétée à foison, jouons avec les mots : « des projets pédagogiques durables ? » Ou bien « le développement des projets pédagogiques ? » Bref, tout y est interchangeable, car cela interpelle le vide intersidéral ! C’est du pantalon unisexe avec une seule jambe selon le sage Attali !

Vous voyez donc bien chers professeurs en décortiquant ce bouli-boula que c’est de l’eau de vaisselle qui se déverse dans un évier sans fond. Le voyez-vous, houppa ?

Canopé continue :

Vous souhaitez engager votre classe dans un projet pédagogique innovant et enthousiasmant en lien avec le développement durable ? Expérimenter une approche pédagogique nouvelle, notamment basée sur le travail collaboratif, le sens de l'engagement, l'initiative ?

Réseau Canopée vous propose un nouveau parcours de formation à distance intitulé « Projet Développement durable en classe : être acteur pour mieux comprendre » :

De la planification du projet à sa mise en œuvre, en passant par l’identification de ressources en ligne et d’activités numériques permettant de le valoriser .

Donnez ainsi un sens nouveau à l’éducation au développement durable grâce à nos sept webinaires disponibles à la carte, selon vos besoins et vos disponibilités !

1 – « un projet pédagogique innovant » Ahah, je ricane oblativement, car les pauvres gamins entre « le devoir de mémoire » et « le développement durable » ils en bouffent et ruminent depuis leurs premieres couches culottes…Ils confondent tout : Développement de mémoire ? Devoir durable ? Mais arrivés en 6ème avec tous ces concepts abscons ils ne savent toujours pas lire, écrire et compter…Sur personne.

2 – « permettant de le valoriser . » Pourquoi aussi ne pas le dévaloriser ? La thèse et l’antithèse…Ce qui permettrait à nos apprenants de penser par eux-mêmes…Et éventuellement de faire réfléchir les enseignants sur la vraie marche du monde…Mouais, là c’est trop ambitieux : le monde n’a besoin que de producteurs/consommateurs et non pas de ces décroissants penseurs/argumenteurs.

3 – « Donnez ainsi un sens nouveau à l’éducation » Ben si « ça » c’est nouveau, moi j’suis les Beatles !

Canapé sur Canopé

Mieux vaudrait que tous ces élèves restent à la maison et traînent dans le canapé à regarder la TV que de subir ces assauts répétés à l’infini d’une éducation nationale qui ne rend heureux, épanouis et cultivés qu’un (1) seul % des élèves de France. Les établissements d’élites sont construits et financés pour élever que ces « entre soi » quant aux autres ? Bacs au rabais, facs tiers mondistes, diplômes merguez, et finalement direction pôle emploi ou stages à rallonges. La voie de garage dès 23 ans, puis très loin un tit coup de Rivotril et c’est fini, on dira mort du Covid.

Le blabla Canopé me fait penser aux discours fleuve de Valoche Pécresse : rien en profondeur tout dans une suite de mots qu’il faut égrener et bien articuler afin de faire rentrer dans la caboche de ces lourds de sans rien le bon alimentaire des cerveaux disponibles. Ainsi ces concepts creux à deux mots répétés suffisamment longtemps et souvent, deviennent des lumières vers lesquelles il faut tendre, se faire tondre…

Pour conclure rions ! Développement durable avez-vous dit ?

Des jeux olympiques d’hivers à Pékin avec de la neige artificielle fabriquée par des canons à neige : 1 tonne de neige = 5 tonnes d’eau potable.

Une coupe du monde au Qatar, avec 11 stades tous climatisés équipés de dizaines de milliers de sièges. Accessoirement, 3500 hommes du tiers monde ont perdus la vie en construisant ces aberrations.

Des avions de lignes qui volent à vide afin de garder leurs spots dans les aéroports.

Des milliardaires qui vont dans l’espace afin de combler un caprice. Quelle emprunte carbone selon vous ?

Et de tels exemples pourraient être cités à plus-soif-plus-d’eau…Notre élève du début, très conscient de ce qui se passe en ce monde d’adultes, a compris que parler développement durable sur une planète finie est aussi idiot que de parler de guerre humanitaire ou d’automobiles vertes…Ce brave élève a décidé que son développement tout court passera par s’envoler vers une autre galaxie…

Bon vent jeune ami, tu étais le dernier à penser !

Georges zeter/février 2022

Page Canopé avec leurs propositions pédagogiques

