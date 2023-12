Le diable Laurent Oberton désormais invité sur toutes les chaînes ou presque

Suite au catastrophisme ambiant qui presente une societe en train de sombrer dans une violence bien decrite dans l’article, ou l’on risque de se faire egorger, violer, tabasser a tous les coins de rue je suis alle jeter un coup d’oeil aux stat de l’insee .

Je vous le conseille, c’est plutot rassurant. Il n’y a aucune explosion de la delinquance. Certains indicateurs sont en hausse, d’autre en baisse, rien d’apocalyptique.

On y apprend par exemple que les escroqueries sont en forte hausse sur la periode 2010-2020, mais que les vols de vehicules et les vols avec violence sont en nette baisse. La ou il y a une hausse importante, c’est au niveau des violences sexuelles et des coups et blessures volontaires, mais seulement dans le cadre familial. Ces hausses etant certainement dues en grande partie au fait que ces pratiques qui restaient dans le cadre familial traditionellement sont de plus en plus penalisees et qu’on incite les victimes a porter plainte. On y apprend aussi que les immigres occupent une part de plus en plus importante chez les auteurs d’infractions



Le fait que laurent obertone soit de plus en plus invite sur les medias de l’oligarchie n’est donc pas tellement du a l’evolution de la delinquance, mais plutot du message que souhaite delivrer, ou imposer, dans la societe l’oligarchie detenant les dits medias