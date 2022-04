Le dilemme du peuple de gauche

J’ai toujours été un partisan du NI peste Ni Cholera. Par idéalisme, par choix de cœur. Mais je dois me résoudre à changer mon fusil d’épaule, après une réflexion dure mais finalement simple.

L'ennemi prioritaire, c'est l'ennemi le plus puissant et nuisible

Si j’ai un remède contre la peste, et pas contre le Choléra, alors je choisis la peste. C’est la théorie de l’ennemi prioritaire, de celui qui fera le plus de mal. Je combats de toutes mes forces l’ennemi qui me nuit le plus, celui qui a le plus de force et de pouvoir. Et ensuite je traite les autres.

MACRON tout-puissant

Aujourd’hui, Emmanuel MACRON a tous les pouvoirs : Il a le soutien de toute la classe médiatique, il a le soutien de la finance mondiale, il a le soutien des GAFAM, il a le soutien de la Commission Européenne, de l’OTAN et des oligarques américains, il a le soutien du Conseil d’état et du Conseil Constitutionnel, les syndicats ne font rien contre lui, et il a l’Assemblée Nationale. Le parquet ne l’attaque pas sur toutes les affaires qui le touchent gravement.

Emmanuel MACRON a un bilan terrible : Destruction de l’hôpital public, démantèlement de l’industrie française, soumission complète à l’OTAN, déclassement de la France au niveau international, répression ultra-violente des gilets jaunes et de toutes les manifestations sociales, augmentation de la ghettoïsation des quartiers sensibles, augmentation des violences de tous types en France, insultes récurrentes envers les Français (et en particulier les pauvres qu’il a fabriqués), Ségrégation totale du pays avec le système des PASS, destruction de l’économie française au profit des banques… Sans parler des affaires étouffées : BENALLA, MACKINSEY, ALSTOM, PFIZERGATE, ROTSCHILDGATE pour les plus grosses.

S’il est réélu, le programme est clair : effondrement économique et industriel de la France et de l’Europe au profit des Américains et des banques, impunité sur toutes les affaires de malversations graves qui le touchent, répression dure de toutes les oppositions, flambée des prix inédite (grâce aux sanctions débiles et à la politique COVID suicidaire), obligation vaccinale pour tous, enfants y-compris, retraite à 65 ans puis 70 ans, identité numérique, reconnaissance faciale généralisée, fin du liquide. Suivront le vote électronique généralisé, le crédit social et la mise sous cloche de nos vies. Ça n’est pas un fantasme complotiste, tout est détaillé noir sur blanc dans le projet public et officiel de la grande réinitialisation (GREAT RESET), lancée en grande pompe en 2019 par le Forum Economique Mondial (FEM), le Fonds Monétaire international (FMI), la Commission Européenne, la BCE, et les principaux dirigeants et milliardaires du monde occidental.

Le Pen à la peine

Si Marine Le Pen est élue, elle trouvera face à elle : Les médias dans leur quasi-totalité, les GAFAM, la Commission Européenne, l’OTAN et les oligarques américains, le Conseil d’état et le Conseil Constitutionnel, les syndicats, et l’Assemblée Nationale ou elle n’aura pas plus de 35% des sièges. En gros elle ne pourra pas faire grand-chose. Car que craignons-nous par rapport à la capacité d’action illimitée d’un MACRON dont toutes les horreurs de son premier mandat seront légitimées par une réélection ? Le Pen sait que si elle passe, c’est aussi grâce au peuple de gauche qui ne voulait plus de MACRON. Elle sait qu’elle ne peut pas faire ce qu’elle veut. Elle sait que les banlieues sont sur un volcan si elle décide des lois racistes.

Si Le Pen est élue, elle sera minoritaire à l’Assemblée même avec la proportionnelle. Son seul mode d’action possible sera le Référendum, et nous ne crachons pas sur la démocratie directe. Si Macron passe, il bénéficiera de l’appui LR, du PS, voire des verts pour ses lois antisociales et anti-libertaires. Si Le Pen est élue, son inaptitude à agir la discréditera, et le prochain tour sera pour nous, peuple de gauche. Si Macron passe, elle sera encore la figure majeure de l’opposition, et nous serons ceux qui ont permis son maintien.

Alors pour un socialiste, préoccupé par l’humain, par la liberté, il est clair qu’il faut faire barrage à MACRON. Pour les soignants suspendus et qui crèvent de faim, pour tous ceux qui ont été insultés, pour ceux dont le travail a été détruit, pour ces guerres qu’on aurait pu éviter, pour arrêter ce pillage insupportable des richesses du peuple par les banques, pour tous ces vieux abandonnés dans des EHPAD, qu’on a laissés crever sans voir leur famille, il faut dégager MACRON.

Plutôt Le Pen faible que MACRON puissant. Le vote blanc est inutile. C’est un snobisme irresponsable. C’est finalement le choix facile de ceux qui ne souffrent pas encore dans leur chair. Mais après, il sera trop tard. LE PEN, c’est 5 ans de combat face à un ennemi fragile. Contre MACRON, on ne pourra plus rien faire. On peut choisir notre adversaire pour les 5 prochaines années, ne prenons pas le plus fort et le plus dangereux.

Et pour ceux qui ont peur de l’extrémisme, rappelez-vous ce qu’on a vécu depuis 5 ans, avec les manifestants éborgnés par dizaines, les insultes au peuple, la ségrégation pour aller à l’hôpital, les couvre-feux et les magasins « non-essentiels », les plages interdites, et tous les délires les plus sadiques de dirigeants qui n’appliquaient rien de ce qu’ils nous imposaient. Elle ne peut pas faire la moitié de tout ça, car elle n’a pas les soutiens. Regardez Salvini en Italie, il a gesticulé mais n’a quasiment rien fait concrètement.

Pour résumer ce choix :

-Elle est l’ennemi le moins dangereux car isolé et sans soutien, donc elle ne pourra pas faire ce qu’elle veut ;

-Elle permettra de stopper les pires actions de Macron et de lancer des enquêtes sur les plus graves atteintes (MC KINSEY, PASS, PFIZER, ROTSCHILDGATE) ;

-Nous avons des armes pour la tenir en échec, pas contre lui, et son bilan lamentable nous donnera l'accès au pouvoir.