’’Le fanatisme des partisans de Donald Trump...’’

@ Rosemar



Franchement certains de vos “zarticles” (car je ne veux pas les qualifier d’’articles” commencent vraiment à faire “putaclick” comme on dit sur les réseaux sociaux (dont je ne fais pas partie)

Je remets donc ici le commentaire que j’ai posté récemment sous la remarque de Mélusine (souligné simplement pour que ce soit plus clair)

@Mélusine ou la Robe de Saphir. (le 13 janvier, vers 13 h)

je n’ai pas oublié les propos de Xana exprimant des envies de meurtres à l’égard de Rosemar .

Oh là là …. Et vous êtes quoi déjà ? psycho-analytico trucmuche tendance machin ?

Vous savez très bien que Rosemar ne risque rien (et vous non plus, et oui en plus vous êtes l’amie des Nuyssen, et patati et patata), pas la peine que Rosemar s’enferme dans un bunker, vous savez très bien (enfin on espère que vos diplômes vous servent à quelque chose…) que ses mots ont dépassé sa pensée, il a dit une connerie, on ne va pas le pendre pour ça non plus… (et je l’ai écrit très clairement quand c’est arrivé, alors pas la peine de me pomper l’air sur le sujet)

Ça vire au délire… « la voie du milieu » ça vous dit quelque chose ?, et je ne suis pas même pas moine bouddhiste !!!

Cela marche aussi pour vous (vous remarquerez que je fais évidemment mention de vous dans mon commentaire), bien que vous soyez moins qualifiée qu’elle (ses qualifications restent à prouver mais je suis d’une nature plutôt confiante, sauf en politique)

Et je n’aime même pas Trump, et les autres pas beaucoup non plus d’ailleurs. Et en plus j’ai été pratiquement la seule à condamner fermement la dite remarque et donc à vous défendre (facilement vérifiable), alors, comme pour Mélusine, pas la peine de me pomper l’air non plus.

Ah j’oubliai : Meilleure Année à vous.