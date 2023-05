Le FBI révèle un document interne impliquant Joe Biden : échanges d’argent contre des décisions politiques

Deux sénateurs Républicains citent un document interne du FBI

Selon le sénateur Chuck Grassley (Rép.-Iowa) et le représentant James Comer (Rép.-Kentucky), le président Joe Biden aurait participé à un « système criminel » consistant à échanger de l’argent contre des décisions politiques, citant un document interne du FBI qui, selon eux, contient des preuves de la corruption présumée qui a eu lieu lorsque Joe Biden était vice-président.

« Nous avons reçu des dénonciations non classifiées légalement protégées et hautement crédibles », peut-on lire dans une lettre adressée mercredi au procureur général Merrick Garland et au directeur du FBI Christopher Wray.

« Nous avons appris que le ministère de la Justice (DOJ) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) possédaient un formulaire FD-1023 non classifié qui décrit un système criminel présumé impliquant l’ancien vice-président Biden et un ressortissant étranger concernant l’échange d’argent contre des décisions politiques . Il a été allégué que le document contient une description précise de la manière dont le stratagème criminel présumé a été utilisé ainsi que de son objectif ».

@RepJamesComer & @ChuckGrassley révèlent l’existence d’un dossier du FBI alléguant que M. Biden, alors vice-président, s’est engagé dans un système de corruption avec un ressortissant étranger. Selon un dénonciateur, ce dossier détaille un arrangement présumé impliquant un échange d’argent contre des décisions politiques. Lire la lettre commune et la citation à comparaître du président Comer.

« Nous pensons que le FBI possède un document interne non classifié qui contient des allégations très sérieuses et détaillées impliquant l’actuel président des États-Unis », a déclaré M. Grassley dans un communiqué commun.

« Les informations fournies par un dénonciateur font craindre que le vice-président de l’époque, M. Biden, ait participé à un système de corruption avec un ressortissant étranger. Le peuple américain doit savoir si le président Biden a vendu les États-Unis d’Amérique pour se faire de l’argent », a déclaré M. Comer.

M. Grassley s’inquiète depuis longtemps de l’influence du parti pris politique sur les décisions d’enquête prises par le FBI à un haut niveau, y compris les enquêtes relatives aux accords commerciaux et aux relevés bancaires de la famille Biden. Alors que le directeur du FBI, Christopher Wray, s’est engagé à empêcher toute mesure de rétorsion à l’encontre des dénonciateurs, le FBI et le ministère de la justice ont jusqu’à présent refusé de fournir volontairement des documents ou des réponses aux demandes du Congrès concernant la manière dont ils ont traité ces enquêtes politiquement sensibles. M.Comer et la commission de surveillance enquêtent sur les pratiques commerciales suspectes de la famille Biden afin de déterminer si elle a été prise pour cible par des acteurs étrangers, si le président Biden est compromis et s’il existe une menace pour la sécurité nationale. La commission de surveillance a obtenu des milliers de pages de documents financiers relatifs aux transactions commerciales de la famille Biden et de ses associés. Récemment, la commission a révélé une transaction qui a permis à plusieurs membres de la famille Biden et à leurs entreprises de recevoir plus d’un million de dollars en plus de 15 paiements supplémentaires de la part d’une entreprise chinoise par l’intermédiaire d’une tierce partie. – oversight.house.gov

M. Comer a assigné M. Wray à comparaître devant la commission de contrôle et de responsabilité le 10 mai à midi.

Un dénonciateur très crédible affirme que le ministère de la justice détient des preuves de l’implication directe du président des États-Unis dans un système de corruption avec un ressortissant étranger. Selon eux, Joe Biden aurait échangé de l’argent contre des décisions politiques lorsqu’il était vice-président d’Obama.

