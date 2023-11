Le féminisme bras armé du capitalisme

Le féminisme qui prétend lutter contre le capitalisme en luttant contre le patriarcat est-il crédible ?

Les grandes lignes de toutes les sociétés ont été façonnées par les hommes dominants, elles privilégient donc les postures de force, de puissance plutôt que la séduction. Dans un monde construit par eux, il est évident que les hommes auront des facilités que les femmes n’auront pas et aucune législation ne pourra totalement éliminer ces privilèges. Les biais cognitifs sont tellement profondément ancrés que la Raison seule ne peut que faillir.

Cependant, les filles montrent une meilleure facilité d’acquisition des connaissances que les garçons. Ce trait est vrai surtout dans la filière générale. Parmi les jeunes générations, les jeunes femmes sont nettement plus diplômées que leurs homologues masculins. Lors d’évaluations objectives, comme c’est probablement le cas lors de la scolarité, la « capacité » des femmes n’a rien à envier à celles des hommes. Mais lors des carrières professionnelles, la plupart des indices (salaire, accession aux responsabilités…) sont en faveur des hommes. La lutte contre le patriarcat s’impose donc.

Il est possible d’introduire par la loi la parité pour tous les postes de responsabilité (ou non) afin de corriger cette inégalité. On introduit un critère qui n’a alors rien à voir avec le mérite ou le talent dont dépend théoriquement le succès à une épreuve. Il est aisé de voir que d’autres groupes sociaux vont vouloir bénéficier de cette disposition et qu’à terme la composition sociale ne sera plus tout à fait la plus efficace possible lorsqu’elle sera imposée par une structure étatique. Il va en résulter une République des Tribus où chacune d’entre elles fera l’impossible pour s’attirer les faveurs des puissants et des médias.

C’est un sacrifice envisageable mais est-il réaliste ?

Gageons qu’une des communautés voudra surmonter et dominer les autres sans fil directeur autre que ses propres intérêts. Elle voudra sûrement imposer ses choix aux autres communautés par la force et la contrainte. Le risque est réel et c’est ainsi que l’on réalise que le féminisme est plus une arme qu’une conviction. Le lien entre tous ne peut être réalisé que par le capitalisme. L’inflexion ne peut être donnée vers les valeurs occidentales que par le féminisme, même si ce faisant il abandonne toute logique et toute cohérence, l’essentiel c’est de vaincre.

Les femmes sont présentes (pour l’instant) dans tous les groupes humains, toutes les communautés. Les valeurs affichées peuvent triompher partout, il suffira de ne pas prétendre que ce sont les Droits de l’Homme.

Et le Monde connaîtra un bonheur infini…