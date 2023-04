Le FMI dévoile une nouvelle monnaie mondiale l’« UNICOIN » visant à « transformer » l’économie mondiale

2000 ans qu’on est prévenu...16Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.

reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,

Comme la monnaie se sera numérique et qu’il faut verrouiller le téléphone des puces RFID seront implantées à l’achat de nouvel appareil contenant l’identifiant c’est à dire l’ensemble des informations de la personne exactement comme cela se passe pour les animaux aujourd’hui ce qui montre la valeur qu’on accorde au peuple, du bétail

personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom

du coup si t’as pas la puce ton tel te reconnait pas et tu peux te l’arrondir... Comme le liquide sera supprimé avec, entre autre, la même excuse qui sert à la dématérialisation des courriers administratifs t’as plutôt intérêt d’être autarcique et de pas tomber malade parce que malgré le serment d’Hypocrite les personnels hospitaliers ne pourront pas te soigner car tu n’auras pas d’identité puisque tu ne seras pas pucé... Finalement tout le monde sera rattrapé d’une manière ou d’une autre ; tu fais une infraction au code de la route et t’es pas pucé hop prison et puçage, tu veux quitter le département avec les nouvelles lois sur la sécurit& intérieure pas possible du coup si tu veux enterrer ton père aller visiter tes potes puçage.... Et tout le monde sera content heureux et sans problème et nous connaitrons enfin le paradis en enfer

c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six

Bon là y a des calculs à faire et je suis pas très doué mais je dirais en gros que tout ce qui se passe est programmé par les possédants qui sont persuadés qu’on peut faire le bonheur des gens malgré eux et qu’ils ne sont pas du tout raisonnables de refuser tant de gentillesse de la part de leurs maitres même si ce sont ceux là mêmes qui les maintiennent dans le déni et l’ignorance... et qui programment sur le long terme la soumission de l’ensemble de l’humanité au dieu électronique... Soyons clair, quand on connait l’histoire générale de l’humanité et le comportement humain particulier, l’avenir est un sale futur...

Autarcicez vous, vous en chirez mais vous en chierez libre... !





Lycurgue, le législateur de Lacédémone, prit deux jeunes chiens nés d’une même mère, et leur fit donner une éducation toute différente. L’un fut élevé dans l’oisiveté et dans la gourmandise, l’autre dressé à la chasse et à la course. Il assemble ensuite les Lacédémoniens :

« Citoyens, leur dit-il, rien ne mène plus sûrement à la vertu que l’éducation, l’exercice et l’habitude ; je vais vous en convaincre tout à l’heure. »

Alors il fait paraître ces deux chiens au milieu de l’assemblée ; il place devant eux d’un côté un lièvre vivant, et de l’autre un plat rempli de viande. A l’instant l’un des chiens courut au lièvre et l’autre au plat. Les Lacédémoniens ne comprenaient pas encore le dessein de Lycurgue.

« Ces deux chiens, ajouta-t-il alors, qui ont une origine commune , ayant reçu une éducation différente, l’un est devenu gourmand, et l’autre chasseur. »

Plutarque, Sur l’éducation des enfants