Le funeste triple saut et l’inversion des valeurs

Retarder et même vaincre la mort et devenir immortel est depuis toujours le rêve inaccessible du genre humain. La mort étant généralement acceptée comme inéluctable, seuls les dieux ne grandissent ni ne vieillissent, leurs âges étant définitivement fixés. A ce défi les religions ont apporté des réponses, des commentaires et des onguents. Toutes proposent une vie après la mort. Certaines offrent l’immortalité de l’âme et même la résurrection des corps. D’autres proposent une nouvelle vie dans un corps d’autant plus proche ou éloigné de celui d’une vie facile, que la vie écoulée a été bonne ou mauvaise. Dans tous les cas, un regard sur la vie écoulée détermine le futur. Les religions ont toutes généré sur la base de ce regard futur inéluctable, des valeurs traditionnelles, fondées sur le réalisme et le bon sens et à peu près identiques dans toutes les religions. Ces valeurs ont été partout transcrites par le politique dans des lois créant des mariages conflictuels entre le politique et le religieux. Toute l’histoire mondiale s’est inscrite dans le déroulé de ces mariages conflictuels violents ou doucereux entre le temporel et le spirituel.

Toute l’histoire ? Non ! Comme le village d’Astérix sans cimetière qui a résisté seul à César grâce à une potion magique, l’Occident dans la seconde partie du XXe siècle a imaginé qu’il pouvait proposer une nouvelle voie avec une nouvelle immortalité rendue possible grâce à une nouvelle potion magique à laquelle tout le monde a cru pendant des décennies.

La monnaie, qui avait toujours été une richesse venant de l’énergie qu’il avait fallu dépenser pour l’obtenir, a petit à petit complètement perdu de sa valeur par un triple saut d’à peu près deux fois 28 ans. Le premier élan du triple saut en 1944 est donné par les accords de Bretton Woods qui lie les monnaies au dollar, lui-même échangeable contre 35 onces d’or. Deuxième élan en 1971 : le dollar est déconnecté de l’or, déliant par là même toutes les monnaies de toute valeur réelle concrète. Troisième élan entre 1999 et 2002 avec l’arrivée de l’euro connecté à des monnaies qui ne sont plus reliées à quoi que ce soit. La monnaie est devenue la nouvelle potion magique qui permet la réalisation de tous les rêves puisque certains peuvent fabriquer de l’argent sans limites. Cet argent magique peut absolument tout, comme le fait l’électricité, mais n’est surtout pas reconnu comme une énergie car il faudrait s’interroger sur son origine énergétique et s’apercevoir que ce n’est que l’énergie humaine.

Comme dans tout triple saut, le troisième élan entame une période aérienne merveilleuse où la gravitation s’estompe, où le temps semble presque s’arrêter avant la reprise de contact inévitable et plus ou moins réussie avec le sol. Nous sommes avec l’euro dans cette période aérienne merveilleuse mais éminemment provisoire, dopée à l’argent magique. Il est intéressant d’en examiner ce que les uns et les autres en voient et comment va s’effectuer la reprise de contact avec la réalité.

Il faut d’abord prendre conscience que cette période aérienne extraordinaire nous a été présentée comme éternelle grâce à l’escroquerie intellectuelle de la croissance qui considère qu’une dépense est une création de richesse. En effet le PIB n’est que la somme des dépenses comme le reconnait enfin l’INSEE mais il nous est toujours présenté comme une création de richesse dans laquelle nous pouvons utiliser des pourcentages. Concomitamment et pour que l’escroquerie soit efficace, les banques créent de l’argent en continu pour que certains puissent dépenser sans compter et nous faire croire par leurs dépenses que nous nous enrichissons collectivement avec un beau PIB.

Cette période hors sol qui dure encore, a permis l’épanouissement fantasmé de multiples rêves divers et variés, conçus lors des deux premiers élans et apparemment réalisés par une débauche d’argent venant de nulle part et portée par une dette abyssale que personne ne songe sérieusement à rembourser et qui s’accroit vertigineusement chaque jour qui passe. Certains poussent la malhonnêteté à dire que la croissance nous permettra de rembourser alors que la croissance n’est malheureusement que celle de la dépense qui ne fait qu’augmenter la dette. Une nouvelle mode est d’attaquer la décroissance qui remettrait en question l’éternité du vol plané.

Tous ces rêves divers apparemment réalisés aujourd’hui sont caricaturés par le transhumanisme qui avoue franchement prôner une immortalité apportée par l’argent habillé en progrès. La potion magique a inversé les valeurs traditionnelles en valeurs hors sol. C’est l’argent qui a transformé la liberté en individualisme, l’égalité en uniformité et la fraternité en solidarité. C’est l’argent qui a fait croire à deux ou trois générations et à une partie de l’immigration que la vie était facile. C’est l’argent qui donne aux enfants, et pour longtemps, un regard totalement faux sur la vie en société. C’est aussi l’argent qui fait croire en toute bonne foi à la majorité des Français qu’il est possible de consommer du concret en ne produisant que de l’abstrait, d’abandonner le travail, à la machine, aux énergies fossiles et aux immigrés pour partir tranquille à l’université, en formation, en week-ends, en vacances, en RTT et en retraite. C’est encore l’argent qui rend possible l’abandon de l’avantage comparatif entre hommes et femmes, leur confusion et l’arrivée magique du divorce, de l’avortement et des orientations sexuelles publiquement multiples. C’est l’argent qui donne plus de droits aux animaux qu’aux fœtus humains pour lesquels la peine de mort est maintenant constitutionnelle. C’est toujours l’argent qui génère de plus en plus de fonctionnaires non régaliens payés à créer des normes pour ensuite les contrôler ou multiplier les postes pour ensuite les occuper, argent qui diminue en même temps le nombre de fonctionnaires régaliens utiles. C’est enfin l’argent qui crée par les subventions des activités idéologiques prétendument associatives, aussi multiples et variées que contradictoires et inutiles.

Le retour au réel, l’arrivée inéluctable du contact avec le sol avec la fin du triple saut, nous met tous dans des abîmes de perplexité.

Côté peuple, l’immense majorité vit dans le village d’Astérix, croit l’argent magique éternel, la croissance enrichissante et le vol plané perpétuel tout en étant conscient qu’il y a quelque part, quelque chose qui ne va pas sans savoir trop quoi. La petite minorité heureusement de plus en plus nombreuse qui est consciente de la folie ambiante, ne s’occupe que du court terme et attend de voir comment sera la société après le choc pour s’intéresser à l’avenir.

Mais c’est sur ceux qui nous gouvernent, la clique médiatico-politico-universitaire, qu’il est intéressant de porter un regard presque entomologique tellement ils sont aussi agités et perdus qu’incapables de le reconnaître. La quasi-totalité ne comprend pas ce qui se passe et pense comme le peuple que la potion magique sera toujours là. Ils ne sont pas gênés de voter des budgets où l’on dépense plus que ce que l’on gagne, ce qui devrait être interdit par la constitution. Ils ont un besoin existentiel de nier farouchement l’évidence que la croissance économique n’est que la croissance de la dépense d’un argent fabriqué pour l’occasion.

La majorité d’entre eux ne s’occupe que du regard qu’ils souhaitent que l’on porte sur eux. Ils sont beaucoup trop nombreux et pour la plupart inutiles, n’ayant pas perçu le problème réel. Ils pensent que nous sommes riches puisque nous dépensons beaucoup et qu’en confiant les rênes à des gamins inexpérimentés mais ayant le dynamisme de leur âge, le vol plané durera le temps qu’il faudra.

Une toute petite minorité a tout de même pris conscience que le contact avec le réel va être très difficile et qu’il va falloir expliquer la baisse moyenne très forte et générale du niveau de vie alors qu’aujourd’hui certains se gavent pendant que beaucoup n’arrivent déjà pas à joindre les deux bouts. Ils savent qu’une vraie révolution cherchera les coupables de ce triple saut imaginaire qui va laisser un peuple entier dans un désarroi abominable qui nécessitera des boucs émissaires. Ils ont peur car, si leurs prédécesseurs sont aussi coupables qu’eux, c’est leur ambition et leur incurie qui les ont, comme le bélier de l’évangile, empêtré par les cornes au buisson de la réalité. Ils ont donc décidé de se servir de la potion magique encore existante pour tenter de se tirer d’affaire. Se sauver eux-mêmes en continuant à bien vivre devient leur seule vraie préoccupation.

D’abord faire peur pour détourner l’attention, en dépensant « quoi qu’il en coûte » pour que le peuple ait peur des pandémies, du réchauffement climatique anthropique ou de n’importe quoi. Surtout cacher grâce aux médias que les vrais sachants n’arrêtent pas de dire que tout est bidon, subventionner ceux qui affirment que la vérité est complotiste et multiplier les lois imposant les nouvelles valeurs hors sol. La peur doit paralyser le peuple qui doit continuer à croire à la potion magique tout en ne comprenant pas pourquoi elle agit moins. Une fois le peuple bien perdu et sa jeune génération bien engluée dans ses fantasmes sanitaire et surtout climatique, il est temps de cibler le bouc émissaire que la guerre va apporter sur un plateau. Quelle joie de pouvoir dire « Nous sommes en guerre », guerre contre n’importe quoi, un virus comme le covid, un gaz comme le CO2, un homme comme Poutine, un pays comme la Chine ! Certes la guerre fait quelques millions de morts mais elle a l’immense avantage de baisser naturellement le niveau de vie des peuples à qui l’on pourra faire croire que c’est elle et non la classe médiatico-politico-universitaire avec son triple saut ridicule qui les a mis dans cet état. La guerre fixe le mal, la faute et la responsabilité sur l’ennemi, que ce soit le CO2, le Covid ou quelque Poutine que ce soit. Haro sur le baudet ! On rejoue les animaux malades de la peste où les puissants ont tellement peur qu’on leur demande un jour des comptes.