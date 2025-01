« Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. » Anatomie d’une INFOX anti-RN

@Krokodilo

Je sors côté maternel d’une famille de droite gaulliste qui avait, compte tenu de leurs positions géographique locales totalement isolée, et de leurs idées aidé la résistance, il ne faisait à l’époque aucun doute pour eux que c’était au communisme qu’ils devaient la libération. Russes et locaux.

Mais depuis les « historiens » officiels ont inversé la tendance et sanctifié les us (qui ont débarqué avec des britiches et des canadiens) et ont donc fait la propagande atlantiste à laquelle toute une « gauche » jeunette bien pensante et « cultivée » s’accroche (après le travail des Monnet, Bonnet et même une participation de Blum). Certains vont même jusqu’à fantasmer un Vichy résistant !

En fait de gauche, nous n’avons plus qu’un gloubiboulga furieusement atlantiste, américanophile et soc dem rosée. Pour les autres, nous restons tranquillement chez nous à lire et écouter ces sornettes, il n’y a plus d’espoir. Médiapart où je suis revenu pendant les élections est un haut lieu de la connerie « de gauche » étalée avec fierté.