Le gaz russe cesse d’être acheminé vers l’Italie après un « problème » en Autriche !

"afin de protéger l’Italie d’éventuelles interruptions d’approvisionnement de la part de la Russie, qui a fait pression sur l’Union européenne en raison de plusieurs séries de sanctions en réponse à l’invasion."

Ah bon ? Les sanctions contre la Russie datent de février 2022 et c’est la Russie qui a fait pression ?



https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctions_contre_la_Russie



Extrait : Les sanctions contre la Russie sont une série de sanctions, notamment économiques, diplomatiques et sportives, mises en place à partir de 2014 par les États-Unis, l’Union européenne, ainsi que d’autres institutions et pays, occidentaux et mondiaux, contre la Russie, à la suite de la crise ukrainienne.

Tiens, tiens... A partir de 2014...Crise ukrainienne... suite à quoi cette crise, au juste ? Victoria Nulland, aidez-nous, certains ont la mémoire qui flanche...

Cette tendance à l’inversion accusatoire, ou tout simplement au mensonge, est explicite...