Le général italien Antonio Li Gobbi rend la décoration reçue de la France

La nouvelle a fait grand bruit en Italie ces dernières heures : le général Antonio Li Gobbi, ancien commandant du Corps du génie et ancien directeur des opérations au Secrétariat international de l'OTAN à Bruxelles, a rendu à l'ambassade de France en Italie la Médaille de bronze de la défense nationale qu'il avait reçue en 1996 pour son action en Bosnie-Herzégovine.

La raison de ce geste a été expliquée par Li Gobbi lui-même, qui a déclaré à l'agence de presse Adnkronos :

"En tant qu'Italien, je ne pensais pas devoir porter encore cette décoration française. Étant donné que je crois que l'Italie n'a pas fait preuve de la clairvoyance nécessaire dans sa gestion récente des débarquements et des ONG, compte tenu également de l'histoire du colonialisme français, des racines d'un problème qui se trouve en Afrique du Nord et pour lequel la France ne peut pas être irréprochable : beaucoup de ceux qui arrivent en Italie, mais qui ne visent pas notre pays, viennent d’anciennes colonies françaises, il devrait y avoir un sens de la coresponsabilité de la part de Paris, qui a plutôt fait défaut. Les nombreux députés italiens qui ont la Légion d'honneur devraient la rendre pour montrer au peuple italien qu'ils ne sont pas des "vendus".

Le juriste et universitaire italien Augusto Sinagra, historien et observateur attentif de la politique nationale et étrangère, a porté ces dernières heures un jugement historique tranchant sur l'incident.

Dans un message publié sur sa page facebook et sur Telegram, le professeur Sinagra, établissant un parallèle entre l'histoire récente de la France et de l'Italie, a écrit ce qui suit :

Le général Antonio Li Gobbi a fait preuve de dignité ; une dignité que d'autres n'ont pas, en réagissant aux insultes et injures du banquier Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République française.

Perdre la guerre ne signifie pas perdre sa dignité, et c'est le message que le soldat Antonio Li Gobbi a voulu exprimer.

Dans le silence lâche et opportuniste de ceux qui, en Italie, se taisent alors qu'ils doivent parler, il faut rappeler que non seulement l'Italie mais aussi la France ont perdu la Seconde Guerre mondiale, avec en plus la honte du gouvernement de Vichy, présidé par le général Philippe Pétain ; un véritable gouvernement fantoche aux mains des Allemands qui n'a laissé qu'un souvenir de honte pour la férocité des rafles de citoyens et d'étrangers de religion juive ensuite livrés aux Allemands.

L'Italie, qui porte la honte d'une reddition inconditionnelle à l'ennemi, ne porte pas la honte de ce que les Français ont fait aux Juifs, y compris ceux résidant en France qui se sont réfugiés en Italie à la suite des forces armées italiennes. Et cela est reconnu par les historiens israéliens eux-mêmes et cette reconnaissance publique a été exprimée par le procureur général en Israël lors de son réquisitoire dans le procès d'Adolf Eichmann.

Et ce n'est pas tout : le gouvernement de Vichy comprenait aussi ce François Mitterrand qui deviendra plus tard président de la République.

M. Emmanuel Macron ne devrait faire qu'une seule chose : se taire, se cacher et se faire oublier.

AUGUSTO SINAGRA”