Le grand doute technicien

Je suis ingénieur et je n’ai pas fait un truc « ingénieux » depuis au moins 20 ans... un ingénier ne fait plus que des réunions qu’on a appelées « meetings » et d’abord, un ingénieur n’est plus ingénieur, il est « business it », « delivry », « black belt » et au final, il ne sait même plus ce qu’il fout dans la boite qui l’emploie.

J’assiste donc à des « meetings » où plus personne ne sait comment fonctionne les produits commercialisés par la boite, et donc quand un commercial annonce vouloir une option sur le produit A, un autre type avec un nom de poste en anglais, lui répond qu’il faut faire une étude de faisabilité et faire appel à un referee analyser, un bullshiting process manager et demander le support du computing manager... au final, le commercial dit ok, on arrête, je n’ai pas le budget. Hop, on passe à la réunion suivante.

Ca fait au moins 15 ans, que je prends juste le pognon et j’en ai plus rien à foutre. Ca n’a aucun sens, tu peux changer de boite, c’est partout pareil, elles ont toute fait appel à Andersen Consulting pour dire qu’il fallait passer en Agility et qu’il faut un bullshinting process manager qui sert à rien.

Comme plus rien n’a de sens, on recrute alors un happiness manager car le moral de toute la boite est proche de zéro donc on fait venir un clown.