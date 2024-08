Le Hezbollah débute sa riposte contre Israël

Déclaration préliminaire de la Résistance islamique au Liban

Source : Resistance News Network

Traduction : lecridespeuples.substack.com

Au nom de Dieu, l'écraseur des tyrans

« En effet, nous nous vengerons des criminels. » [Coran]

Le quarantième jour après (l'anniversaire du) martyre de l'Imam Hussein b. Ali (que la paix soit sur eux), le Maître des Martyrs, le Chef des Libres, et le symbole du sacrifice, de l'altruisme et du défi, et à l'aube de ce dimanche 25 août 2024, dans le cadre de la réponse initiale à l'agression sioniste brutale sur la banlieue sud de Beyrouth, qui a entraîné le martyre du grand commandant djihadiste Sayed Fouad Choukr, que Dieu lui fasse miséricorde, et un certain nombre de nos chers civils, y compris des femmes et des enfants, les combattants de la Résistance islamique ont lancé une attaque aérienne avec un grand nombre de drones à l'intérieur de l'entité sioniste, visant une cible militaire « israélienne » qualitative qui sera annoncée plus tard.

Simultanément, les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible un grand nombre de positions ennemies, de casernes et de plateformes du Dôme de fer dans le nord de la Palestine occupée, en tirant un grand nombre de roquettes.

Ces opérations militaires prendront un certain temps avant d'être achevées, et par la suite, une déclaration détaillée concernant leurs progrès et leurs objectifs sera publiée, avec la volonté de Dieu.

La Résistance islamique au Liban est actuellement à son plus haut niveau de préparation et restera ferme et vigilante face à toute transgression ou agression sioniste, en particulier si des civils sont touchés, auquel cas la punition sera sévère et très dure.

« Et la victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage. » [Coran]

Résistance islamique au Liban

***

Second communiqué de la Résistance islamique au Liban

Source : RNN backup

Traduction : lecridespeuples.substack.com

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

« En effet, nous nous vengerons des criminels. » [Coran]

Tout d'abord, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, la première phase a été achevée avec un succès total. Cette phase consistait à cibler des casernes et des sites sionistes afin de faciliter le passage des drones d'attaque vers les cibles visées au plus profond de l'entité. Par la grâce de Dieu, les drones sont passés comme prévu.

Deuxièmement, le nombre de roquettes Katyusha tirées jusqu'à présent a dépassé les 320 en direction des sites ennemis.

Troisièmement, les sites qui ont été ciblés et touchés avec succès par la grâce de Dieu sont les suivants

1. Base Meron

2. Position d'artillerie Neveh Ziv

3. Base Zaatoun

4. Positions d'artillerie Zaoura

5. Base Sahel

6. Caserne Keila dans le Golan syrien occupé

7. Caserne UAV dans le Golan syrien occupé

8. Base Nafah dans le Golan syrien occupé

9. Base Yardena dans le Golan syrien occupé

10. Base Ein Zeitim

11. Caserne Ramot Naftali

La première phase de la riposte du Hezbollah

Quatrièmement, d'autres détails sur l'opération militaire seront fournis dans des déclarations ultérieures.

« Et la victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage. » [Coran]

Résistance islamique au Liban

***

Troisième communiqué de la Résistance islamique au Liban

Source : RNN backup

Traduction : lecridespeuples.substack.com

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

« En effet, nous nous vengerons des criminels. » [Coran]

Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, tous les drones offensifs ont été lancés aux heures spécifiées et à partir de toutes leurs positions [prédéterminées] et ont traversé les frontières libano-palestiniennes vers la cible désirée et via de multiples chemins. Ainsi, notre opération militaire pour aujourd'hui a été complétée et accomplie, et la louange est à Dieu le Tout-Puissant.

Les affirmations de l'ennemi concernant l'action préventive qu'il a menée, les cibles qu'il a atteintes et la perturbation de l'attaque de la Résistance sont des affirmations vides de sens et contredisent les faits sur le terrain. Elles seront réfutées dans un discours du Secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence Sayed Hassan Nasrallah, qui sera prononcé dans le courant de la journée [à 17h].

« Et la victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage. » [Coran]

Résistance islamique au Liban

