Le magot caché des retraites

Dans un article de Christian Eckert, paru dans son blog du 12 décembre 2019, intitulé : « Le magot caché par le gouvernement pour imposer l’âge d’équilibre », l’ancien Secrétaire d’État chargé du Budget au Ministère des Finances et des Comptes Publics de 2014 à 2017, révèle au grand public que la réserve d’argent concernant les retraites est loin d’être déficitaire, comme le gouvernement voudrait nous le faire croire, mais bien au contraire très rondelette, de quoi continuer à assurer le régime des retraites par répartition des Français.

NB : Pour plus de visibilité, vu l’importance des chiffres communiqués par Ch. Eckert dans son blog, j’ai jugé utile de surligner ces sommes.

Extraits : « […] les Gouvernements successifs, en premier lieu celui de Lionel Jospin en 1999, ont créé et alimenté un Fonds de Réserve des Retraites (FRR). Celui-ci disposait, fin 2018, d’ACTIFS DE PLUS DE 32 MILLIARDS D’Euros. Même si quelques engagements pourraient diminuer un peu ce montant imposant, il représente une ressource bien réelle. En plus de ce premier pactole, les complémentaires (Agirc-Arrco, CNAPVL …), possèdent également des réserves que le Conseil d’Orientation des Retraites évalue lui-même à PLUS DE 116 MILLIARDS d’Euros. On peut donc estimer à 150 Milliards au bas mot les réserves disponibles pour passer le cap des difficultés esquissées pour 2025. Mais là n’est pas encore le plus important : On nous a pendant des années répété un discours formaté qui consistait à assimiler sécurité sociale et déficit. Qui n’a pas en tête le fameux "Trou de la Sécu" ? Tout le monde a en tête que la Sécurité Sociale (qui inclut les retraites) est grevée d’une « dette abyssale ». C’est aujourd’hui largement faux et ce sera terminé fin 2023 ou au plus tard en 2024 ! […] Mieux, les Gouvernements successifs ont logé sa dette dans un organisme spécifique, la CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale). Créée en 1996, la CADES aura reçu et remboursé toute la dette de la Sécurité Sociale au plus tard début 2024. Elle est essentiellement alimentée par la CRDS et une part de CSG, le tout pour 18 Milliards d’Euros annuels actuellement ! En 2024, la CADES n’aura plus de raison d’exister et 24 Milliards deviendront disponibles TOUS LES ANS. « Au total, c’est une somme de 24 milliards d’euros en valeur 2024 qui sera disponible dont 9 milliards au seul titre de la CRDS. Aucun gouvernement ne s’était trouvé historiquement à devoir arbitrer l’affectation d’une telle manne. » (Jean Louis Rey, Président de la CADES, décembre 2018). Même si certains ont, à juste titre, suggéré d’utiliser une partie de cette marge pour financer la dépendance des personnes âgées, la somme est énorme et mérite d’être intégrée à la réflexion »

Au vu de cette information d’importance qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux mais dont la presse mainstream n’a pas soufflé mot, une question s’impose : Où et comment va être utilisé tout cet argent ? Et en faveur de qui ? Du peuple ou des Fonds de pensions américains ?

Le 10 juillet 2019, Emmanuel Macron reçoit à l’Élysée le PDG de Black Rock, Larry Fink. Black Rock fondée en 1988 par L’Américain Larry Fink est une multinationale spécialisée dans la gestion d’actifs et les fonds de pensions. Son siège se trouve à New-York. Elle est devenue le plus important gestionnaire d’actifs au monde et draine près de 6960 milliards de dollars USD, (source) : Wikipédia. « Les principaux clients de l’entreprise sont des investisseurs institutionnels ». Entendez par là, les États, ce, dans le monde entier. La gigantesque clientèle de cet établissement se répartit sur une bonne centaine de pays. Tout juste après la crise de 2008 des subprimes, cette entreprise est devenue un véritable empire financier. Crise des subprimes, qui, je le rappelle, a ruiné des millions de petits épargnants américains, pour la plupart des retraités de condition modeste qui avaient épargné une vie durant en cotisant dans les fonds de pensions vautours. Et c’est après ce désastre financier et ce grand drame humain que Black Rock s’est constitué un nouvel Éden, pour les bienheureux actionnaires de la multinationale dont l’action actuelle tourne autour de 200 Dollars. Black Rock engloutit littéralement tout ce qu’il peut absorber au passage, de sociétés, d’entreprises, bref, et qui semble-t-il, n’a pour l’instant aucune intention de s’arrêter en si bon chemin. Tout l’intéresse. Et en particulier ce qui se passe partout ailleurs dans le monde.

La France dans le collimateur de Black Rock, une manne !

300 milliards d’Euros représentant le budget de la Sécurité Sociale,

cela fait un beau petit magot à se mettre dans la poche. Mais pour cela, il faut avoir le sens de la diplomatie. Ce que l’élection en 2017 de Macron va permettre. Pour la bonne et simple raison que Macron n’a jamais caché ni ses intentions de tout privatiser, ni ses intentions de suivre stricto sensu les GOPE – grandes orientations pour l’Économie – ordonnées par l’UE. La réforme des retraites, telle qu’elle est envisagée par Macron et par l’UE, c’est la porte grande ouverte aux fonds de pension. Les collaborateurs français de Black Rock depuis longtemps jaugent le terrain qui leur semble de plus en plus favorable auprès des décisionnaires institutionnels français. Ils s’intéressent, et de très près, à la loi Pacte sur les retraites.

Les puissants lobbies de Black Rock à l’œuvre auprès de Macron et de son staff

Larry Fink se déplace personnellement pour venir assister à un grand colloque à l’Élysée où il a été question entre autres, des retraites et des fonds de pensions. Reçu à l’égal d’un chef d’État, le puissant Larry, à qui l’on déroule le tapis rouge, est accueilli par Macron en personne posté en haut des marches du perron du palais présidentiel. La puissance de feu du PDG a pesé de tout son poids dans la balance pour que Macron se persuade des bienfaits des fonds de pension appliqués à la mode frenchie. C’est-à-dire, le régime de retraites à points ( une arnaque) – si riquiqui – qui obligera – si la réforme n’est pas retirée mais actée définitivement - les travailleurs de tous secteurs à capitaliser dans ces fameux fonds de pension s’ils veulent avoir une pension correcte leur permettant de finir leur vie dans la dignité.

Pour cela, il s’agit au préalable de détruire en le système actuel par répartition, et le tour est joué pour favoriser les amis milliardaires. Je rappelle au passage que le système par répartition des retraites initié en 1945 par le CNR convient très bien aux Français, que ces derniers refusent et à juste titre de le voir disparaître pour un système foireux à l’anglo-saxonne. Système anglo-saxon, dont tout ce que nous en connaissons n'est guère engageant et ne laisse guère d’illusion sur l’avenir des retraités, misère assurée, si la France adoptait le système américain, si inégalitaire et eugéniste.

Un interlocuteur de cho ixpour mener à bien le projet, c’est J.F Cirelli – le Directeur de Black Rock – France, dont le siège est à Paris. Dans une interview, J.F Cirelli nous explique que Black Rock a de grandes ambitions pour la France. On veut bien le croire, surtout avec un magot de 300 milliards d’Euros de budget retraite en perspective, voire bien plus ! Enfin, le choix du prestataire semble arrêté, puisque une ordonnance dans la loi Pacte prévoit que les Fonds de Pensions Black Rock pourront bénéficier des cotisations des futurs retraités français ! selon F. Roussel, député PCF.

Mais ça, c’était avant les grandes grèves de décembre 2019 contre la réforme des retraites, grâce à la fameuse convergence syndicats/gilets jaunes, ca, le peuple ne l’entend pas de cette oreille. De cette réforme scélérate, de ces fonds de pensions, Black Rock ou pas, de la retraite à points, il n’en veut pas !