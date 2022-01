Le maire de Téhéran propose une visite régulière des élèves iraniens au grand cimetière de Téhéran

Le maire de Téhéran a suggéré une visite régulière du cimetière pour les élèves iraniens. Selon le journal Hamdeli le 21 decembre, dans une nouvelle proposition, Alireza Zakani a déclaré que les écoles devraient prêter attention à Behesht Zahra (le grand cimetière de Téhéran où sont enterré la plupart des soldats tués lors de la guerre Iran-Iran, 1980-1988). Le maire islamiste propose la sinistre visite à l'heure où la population brûle dans la fournaise de la pauvreté et du coronavirus.

Ces dernières années, le suicide de jeunes étudiants et adolescents a fait à plusieurs reprises la une des médias. L'année dernière, six étudiants de Ramhormoz (une ville du sud de l'Iran) se sont suicidés en un mois parce qu'ils ne disposaient pas de moyens pour poursuivre leurs études en ligne.

Mais la proposition du maire de Téhéran, qui a été l'un des candidats à la Présidence des mollahs lors des dernières élections, intervient à un moment où les enseignants et éducateurs iraniens ont organisé plusieurs manifestaient à l’échelle nationale au cours l’année.

De nombreux écoliers ont rejoint les actions de protestation et ont soutenu leurs enseignants. Certaines sources à Téhéran ont confié que la convocation de l'équipe de négociation iranienne aux pourparlers de Vienne le 17 décembre, qui a surpris tout le monde, pourrait avoir été motivé par les manifestations des enseignants dans plus de 100 villes d'Iran le 16 décembre 2021.

Soulèvements des enseignants

Actuellement, le salaire moyen des enseignants est d'environ 6 millions de tomans (monnaie iranienne) par mois, mais le seuil de pauvreté a été officiellement annoncé à 12 millions de tomans. Les enseignants ont annoncé qu'ils ne cesseront de protester tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

Cependant, la proposition de visite des cimetières découle de la pensée médiévale de la théocratie iranienne, qui n'a apporté que la prospérité aux cimetières au cours des 42 dernières années. Mais le but principal de cette proposition est de créer du désespoir et la soumission parmi les étudiants pour les empêcher de se révolter.

La fatwa de Khamenei interdisant l'importation de vaccins Corona de bonne réputation

Le 8 janvier 2021, le guide suprême iranien Ali Khamenei a émis une fatwa interdisant l'importation de tout vaccin Covid-19 en provenance de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans un discours, il a également déclaré que son régime devait considérer la pandémie comme une bénédiction !

Mais malgré le coronavirus et les politiques impopulaires du régime, qui au lieu de lutter contre le Covid-19 l’a utilisé comme un bouclier contre les manifestations populaires, la jeunesse insurgée et les unités de résistance ont maintenu la flamme de la résistance allumées dans tout l’Iran.

Lors du soulèvement de la mi-novembre 2019, Ali Khamenei n'a pu endiguer temporairement le soulèvement qu'en ordonnant des tirs directs sur les jeunes insurgés et en coupant Internet et les communications. Au moins 1 500 manifestants ont ainsi perdu la vie et d'innombrables ont été blessés et plus de 12 000 ont été arrêtés.

La théocratie iranienne est tissée de désespoir et de mort, et en propageant le désespoir et la mort, elle veut garantir sa survie. C'est un fossoyeur qui vit avec la mort des êtres humains.