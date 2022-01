Hier, le Très Haut et Très Saint Macron, roitelet de la province colonisée France a donc parlé de ses sujets. Pour lui l’ennemi de la démocratie c’est : « le mensonge et la bêtise ». Qui incarne « le mensonge et la bêtise » ? Les hérétiques à la Sainte Science, ces agnostiques du XXIème siècle : les « antivax » (comme l’écrit et le dit celui que est censé être le chef de l’Académie et à ce titre défendre la langue Française) qui ne "croient pas en la science".

Notre (tout) petit père du peuple, ce Président « trop intelligent » est vraiment une caricature du proverbe selon lequel « le poisson pourrit toujours par la tête ». En effet, s’il avait réfléchi une seconde, il se serait rendu compte qu’il n’y a pire antiphrase que de « croire en la science ». On ne doit pas « croire » en la science, on doit la confronter. Le scientifique n’a aucune certitude, sinon c’est un dogmatique. Le meilleur scientifique est celui qui se contredit lui-même ; en bref : c’est un homme prudent qui sait que la vérité est par nature évanescente et pusillanime.

Puisque notre très cher Macron est à ce point inquiet du mensonge et de la bêtise, rappelons-lui ce qu’il a dit :

Au sujet des masques : ils ne servaient à rien en mars 2020 avant d’être obligatoire en mai de la même année.

Mieux : en janvier 2021, le vaccin ne saurait être rendu obligatoire, mais en juillet de même année il devient l’auxiliaire de la politique de contrainte du gouvernement et est même un « obligation vaccinale déguisée » revendiquée par le ministre de la Santé.

Quant au « pass sanitaire » (en passe de retrouver un « e » et de devenir « vaccinal ») : le résident de l’Elysée nous jurait ses grands dieux (la main sur le cœur) qu’il ne conditionnerait pas l’accès à des « lieux de vie » (comprenez qu’il ne vous serait pas demandé à bout de champ pour aller voir un film, boire un café ou manger au restaurant etc.) avant de devenir obligatoire dès le 12 juillet 2021.

Et on pourrait en trouver des vingtaines d'autres, il n'y a qu'à se baisser pour cueillir le mensonge par la magie du "en même temps" (qui sert de bréviaire des sophistes modernes) dès qu'il ouvre la bouche.

Après ces quelques exemples de mensonges « éhontés » de ce sinistre personnage qui ne représente plus guère que les lecteurs assidus du monde et quelques vieux imbéciles, on peut effectivement se demander avec lui : qui ment ? Mais, pour lui : il ne ment pas, il s'adapte.

Ceux qui ont deux sous de jugeotte (ce qui n’est plus très fréquent de nos jours) savent que lorsque Macron, Véran ou le crétin des Pyrénées disent : « nous ne ferons pas cela », c’est que la mesure va être adoptée dans les deux mois à venir.

Quand on voit la manière qu’a Macron de parler à son peuple, de toujours essayer d’en monter une partie contre un autre (« ceux qui ne sont rien », « emm… les non vaccinés » etc.), de parler toujours aux mêmes, de prendre systématiquement le parti des forts ; en bref d’appliquer la fameuse maxime « faible avec les forts, forts avec les faibles », il n’y a guère de doute à se faire sur son niveau de bêtise. Jouer avec les braises de la guerre civile n’a jamais été une manière très intelligente de gouverner ; et comme il allie le courage à l’intelligence (après avoir fanfaronné : « s’ils [qui ?] cherchent un responsable, il est là, qu’ils viennent le chercher », il a envoyé la troupe, comme le dernier des versaillais, lorsqu’on est venu le chercher), il se pourrait qu’il aille devant de cruelles déconvenues, genre Baden-Baden (dans le meilleur des cas) ou Varennes (dans le pire) si lui vient la volonté de se représenter et que les quelques français qui votent encore sont suffisamment crétins pour le réélire. Avoir nommé Castex premier ministre n’est pas non plus un signe d’une grande intelligence, pas plus que d’avoir donné la légion d’honneur à Buzyn (que tout le monde a chargé pour ne pas avoir à rendre des comptes). D’ailleurs les autres dirigeants ne s’y sont pas trompés : même Boris Johnson arrive à le ridiculiser par « tweet » interposé ! Quant à Biden, aidé par Johnson et Scott Morrison, ils l’ont bien pris pour ce qu’il est dans l’affaire de la vente des sous-marins…

Macron est bête et menteur : c'est la preuve incontestable qu'il n'est pas un démocrate. Après tout, j'ai bien le droit de faire des raisonnements stupides et à l'emporte-pièce si je me mets à la hauteur du personnage.

Une bonne action serait de faire livrer au locataire du faubourg Saint Honoré des charrettes entières de foin afin qu’il comprenne, comme le disait le professeur Choron, que : "quand tout le monde te dis que tu es con : il est temps de manger du foin !"

Si les députés de l’opposition avaient une once, un degré d’intelligence, voire une âme (mot maudit), ils auraient déserté l’Assemblée et auraient laissé les écervelés de LREM discuter entre eux de leur « projet de loi de sortie de l’urgence sanitaire » (ainsi nommé dans le plus pur style orwellien).